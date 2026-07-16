IKEA deschide o nouă locație în București

În nouă locație IKEA din București, clienții vor descoperi două noi concepete. Noile spații IKEA din Grand Arena fac parte din strategia globală a brandului de a dezvolta formate mai mici, amplasate în zone rezidențiale și noduri de trafic esențiale. Acestea sunt menite să faciliteze accesul clienților la serviciile de planificare și la produsele IKEA.

Ce vor putea face clienții și cum se vor ridica comenzile online din noua locație IKEA

Primul concept, „Plan & Order Point”, ocupă o suprafață de 405 mp și este un studio dedicat consultanței personalizate.

Aici, clienții pot planifica și comanda proiecte de amenajare pentru bucătării, dormitoare, dressinguri și livinguri, având la dispoziție expertiza specialiștilor IKEA. Potrivit News.ro, acesta este al doilea studio de acest tip deschis în București.

Al doilea concept, „Pick & Point”, se întinde pe o suprafață de 283 mp și funcționează ca punct de ridicare a comenzilor plasate online sau telefonic. Acesta oferă o soluție rapidă și accesibilă pentru clienții care preferă să își ridice produsele direct din locație, economisind astfel timp și evitând costurile suplimentare pentru livrarea la domiciliu.

Clienții vor avea parte de o experiență de cumpărare mai accesibilă

Prin aceste inițiative, IKEA urmărește să fie cât mai aproape de consumatori, oferindu-le soluții de amenajare a locuințelor adaptate nevoilor lor.

„Plan & Order Point” și „Pick & Point” completează oferta retailerului, oferind inspirație, consultanță și comoditate în procesul de cumpărare. Centrul comercial Grand Arena, dezvoltat de compania elvețiană Euroinvest Intermed, continuă să atragă investiții importante și să își întărească poziția ca hub comercial de referință în București.

Ikea testează și un nou model de afacere în Italia. Conceptul este aplicat pentru prima dată și include extinderea segmentului dedicat companiilor. Tot în Italia a început, din acest an, și testarea unor magazine mai mici, amplasate în orașe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE