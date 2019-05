„Am o problemă mai mare decât ce se vede și se aude. Am pierdut săptămâna trecută la Călărași (în zona hotelului Călărași sau în hotel) un portofel mic albastru, cu fundiță de tùl albastră în care aveam carduri (bancar, de sănătate, de farmacie, de magazin). Pe cel bancar l-am blocat, dar pe cel de sănătate cum îl recuperez ? Am crezut că îl va găsi cineva și-l va preda undeva. Călărășeni, mă puteți ajuta? Mă gândesc că, poate, voi avea noroc! ( de obicei am ) Mulțumesc! Vă salut!”, a scris Ilieana Șipoteanu pe contul de socializare.

Ileana Șipoteanu este o cunoscută cântăreață din generația de aur a muzicii ușoare românești. A fost căsătorită cu regretatul compozitor Dumitru Lupu. Din mariajul lor a rezultat o fiică, Dumitrana.

