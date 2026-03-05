„Încercăm să protejăm economia”

Deși a recunoscut că Executivul are pârghii limitate în fața pieței globale, Bolojan și-a exprimat speranța că situația din Strâmtoarea Ormuz se va stabiliza rapid, permițând reluarea fluxurilor normale de aprovizionare și stoparea scumpirilor majore la pompă.

„Urmărim activ piețele și încercăm să protejăm economia de costurile ridicate ale motorinei și benzinei”, a declarat Ilie Bolojan.

Punctul critic al crizei actuale îl reprezintă Strâmtoarea Ormuz, subliniind că deblocarea circulației petrolierelor este esențială pentru toată lumea. Până la clarificarea situației internaționale, premierul a precizat că Guvernul se va concentra pe măsuri interne de atenuare a șocurilor de preț la carburanți.

„Ceea ce mai trebuie să facem în perioada următoare, pe de o parte, să acţionăm şi am discutat cu domnul ministru Ivan şi astăzi şi ieri pentru a limita efectele asupra economiei româneşti, asupra costului aprovizionării cu motorină, cu benzină, de exemplu, şi aici suntem activi, urmărim ceea ce se întâmplă în pieţe, în mod inevitabil, ceea ce se întâmplă pe piaţa globală ne influenţează, nu putem interveni în această zonă foarte mult, speranţa este ca, într-un termen cât mai scurt, să se clarifice lucrurile în această zonă, să se deschidă practic circulaţia prin strâmtoarea Ormuz(…)”, a precizat premierul.

Scumpirile sunt inevitabile

Acesta a precizat că durata crizei externe este direct proporțională cu amploarea efectelor resimțite de România: o clarificare rapidă înseamnă costuri mai mici pentru români.

„Facem  ceea ce ţine de guvernul României, de ministerele care sunt implicate pentru a limita aceste efecte”, a menţionat premierul Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că România depune eforturi pentru a reduce impactul creșterii prețurilor la petrol și gaze naturale, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, dar a subliniat că aceste scumpiri sunt inevitabile, potrivit B1 TV. Creșterea prețurilor la carburanți este atribuită de prim-ministru emoției din piață.

Premierul a explicat că războiul din zona Golfului a dus la blocarea a 90% din traficul prin strâmtoarea Ormuz, ceea ce împiedică exportul de petrol și gaze lichefiate din țările din Golf.

„Ca atare, oferta și ritmul de aprovizionare pe piețele globale s-au redus, ceea ce a generat un puseu de creștere a prețurilor. Acesta este un fenomen general, când se întâmplă astfel de crize. Acum, va depinde de durata acestui blocaj, până se găsește o soluție de încetare a focului sau de ajungere la o înțelegere ca să se reia livrarea de țiței și de gaz către piețele globale”, a explicat el.

„E inevitabil să nu se resimtă și în România. S-ar putea să avem niște creșteri marginale de tip emoțional sau de echilibrare de prețuri”, a comentat Ilie Bolojan.

Prețul gazelor rămâne plafonat la 0,31 lei/kWh până în primăvara anului 2027, în România. Decizia a fost luată astăzi, 5 martie 2026, prin Ordonanță de Urgență. Premierul a explicat că această perioadă tranzitorie (aprilie 2026 – aprilie 2027) este necesară pentru a proteja cetățenii de fluctuațiile cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu, urmând ca liberalizarea să aibă loc în 2027, când producția din Marea Neagră va crește semnificativ.



