Ilie Bolojan, discurs la Congresul Extraordinar al PNL: „Se putea mai mult dacă PSD nu trăgea frâna de mână”

Ilie Bolojan: „Trebuie să ne clarificăm direcția pe care vrem să o urmăm în anii următori”

„Le mulțumesc colegilor pentru susținere. De ce ne-am adunat la acest Congres Extraordinar? Ne-am adunat pentru că partidul nostru trebuie să decidă astăzi cine este și ce vrea să fie. Trebuie să ne clarificăm direcția pe care vrem să o urmăm în anii următori și să decidem care este viziunea noastră pentru România, dar pentru asta trebuie să facem o scurtă trecere a cum am ajuns aici. Suntem după o guvernare dificilă, în care noi, PNL, avem toate motivele să nu ne fie rușine de ceea ce am făcut în acestă guvernare. Ne-am asumat redresarea României într-un moment critic.

Cei care știu cum se rezolvă deficitele mari, știu că nicăieri în lume, unde au mai fost astfel de situații, redresarea nu se face fără măsuri nepopulare, inevitabile, ceea ce implică costuri politice pentru cei care sunt în față și pun acele măsuri în practică. Noi ne-am asumat această răspundere și nu am fugit de ea. Înțeleg supărarea multor oameni și le sunt recunoscător pentru răbdare. Dar dacă nu luam acele măsuri, n-am fi putut să redresăm situația.

Cu siguranță n-a fost totul perfect. Mai sunt etape de parcurs, dar am ales direcția corectă și asta se vede din datele pe care le avem. Se pune întrebarea: se putea mai mult? Se putea mai repede? Da, dar pentru asta e nevoie ca toți cei din coaliție să tragă la aceeași căruță. Și da, se putea mai mult dacă Partidul Social Democrat nu trăgea frâna de mână, așa cum a făcut pe parcursul lunilor de guvernare”, a spus Bolojan, duminică, la Congres.

„Nu poti să fii partener cu minciuna și cu fuga de răspundere și cu disprețul pentru România”

Ilie Bolojan a vorbit la Congresul Extraordinar și despre relația cu PSD, acesta subliniind că „o astfel de relație nu este posibilă”.

„Am dat, la început, o șansă unei coaliții în care ne-a revenit cel mai dificil rol. Am crezut că se poate face un parteneriat cu partidele care sunt în această coaliție, care se bazează pe respect, pe susținerea proiectelor de care are nevoie România, dar am descoperit că o astfel de relație cu PSD nu este posibilă. Nu poti să fii partener cu minciuna și cu fuga de răspundere și cu disprețul pentru România.

Pentru că să faci o moțiune într-o situație limită, să n-ai soluție după aceea și să fugi de orice fel de răspundere, înseamnă că nu ai niciun respect pentru interesul acestei țări. Și asta nu mai trebuie să se repete. (…) Suntem sub un asalt teribil din toate părțile și cu toate armele.

Nu știu să fi existat în ultimii ani un atac atât de puternic asupra unui partid. Dacă facem o analiză a modului în care s-a gândit această moțiune de cenzură în care a fost doborât guvernul, strategia s-a bazat pe faptul că președinții noștri de organizații și dumneavoastră veți trăda.

Veți accepta momeala unor posturi, a unor avantaje personale, că veți accepta să fiți pe brelocul Partidului Social Democrat executând deciziile luate din nou în afara partidului. Sunt mândru de partidul nostru care nu și-a trădat valorile și a rezistat atacului furibund”, a spus Ilie Bolojan în discursul din Congres.

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Ilie Bolojan, despre măsurile și soluțiile pentru România

Acesta a vorbit în cadrul Congresului și despre problema soluțiilor pentru România, formarea unui guvern.

„Se pune problema soluțiilor pentru România, pentru formarea unui guvern, pentru că avem nevoie de așa ceva în această criză. Noi, în această perioadă, am lucrat cu partidele din coaliție și, împreună cu partenerii noștri, USR și UDMR, am gândit o formulă cinstită, transparentă, pe față, pentru a veni cu o soluție pentru România.

Le mulțumesc pentru că au venit și aici, chiar dacă i-am anunțat aseară foarte târziu, să ne salute. Iar această propunere este una transparentă, este corectă și cinstită (…).

Putem face, dacă într-adevăr interesul național nu este o vorbă goală folosită numai pentru a ajunge la putere, un pact pentru România în următoarele 6 luni, în care să stabilim cât se poate de clar că trebuie să menținem deficitele la niveluri rezonabile.

Orice partid rațional înțelege asta, că trebuie să-și angajeze guvernul răspunderea pe toate proiectele din PNRR care n-au fost încă aprobate, ca țara noastră să nu piardă miliardele de euro, că trebuie să luptăm în zona de energie pentru a scădea prețurile în așa fel încât să avem o economie competitivă, că nu mai putem majora salarii dacă nu se respectă partea de productivitate. (…) N-avem cum să avem o soluție trainică în care să ni se impună să acceptăm un partener mincinos sau un atac la rupere asupra PNL-ului. Acesta este adevărul: pe așa ceva nu se poate construi sănătos”, a declarat Ilie Bolojan.

Vot masiv pentru Bolojan și programul său la Congres

Congresul liberalilor, care a avut loc astăzi, 21 iunie 2026, s-a încheiat cu un vot masiv în favoarea lui Ilie Bolojan și a moțiunii pe care o propune, acesta obținând 1.769 de voturi dintr-un total de 1.842 de opțiuni exprimate, în timp ce 73 de voturi au fost anulate.


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