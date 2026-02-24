Această decizie radicală vine să completeze un pachet amplu de reforme care, pe lângă tăierile masive din aparatul de stat și descentralizarea controlului asupra jocurilor de noroc, vizează o eficientizare fără precedent a colectării veniturilor la bugetul local și central.

„Doar 40% din amenzi sunt plătite în România, iar acest lucru este total incorect față de cei care își plătesc în mod cinstit impozitele și taxele”, a spus Bolojan.

știrea se actualizează

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE