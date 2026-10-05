Olimpicul internațional cu aur la chimie și fata de 10 din Târgu Jiu, boboci la Medicină, la UMF București

Mai bine de 15.000 de studenți au început cursurile la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București (UMFCD). Noua promoție va purta numele simbolic al regretatului profesor dr. Alexandru Oproiu. Printre cei 3.000 de boboci se numără tineri excepționali, de la olimpici internaționali la chimie care ar fi putut alege facultăți în străinătate, dar au ales să rămână în țară, până la absolvenți de liceu care au luat cele mai mari note la admitere.

Luni, 5 octombrie 2026, Amfiteatrul „George Emil Palade” din Palatul Facultății de Medicină din București a devenit neîncăpător. Într-o atmosferă solemnă, dar plină de emoția noilor începuturi, 15.264 de studenți au marcat deschiderea noului an universitar la cea mai veche și mai titrată instituție de învățământ superior medical din România. Dincolo de cifra impresionantă, 3.000 de boboci care trec pentru prima dată pragul UMFCD, în spatele fiecărui halat alb se ascunde o poveste de muncă, sacrificiu și vocație.

Matei Ursăchescu, dublu medaliat cu aur la chimie, a ales să studieze Medicina

Pentru Matei Ursăchescu, absolvent al Colegiului Național „B.P. Hasdeu” din Buzău, alegerea Medicinei nu a fost o simplă decizie academică. Cu două medalii de aur și una de bronz cucerite la Olimpiada Internațională de Chimie în anii: 2024, 2025 și 2026, Matei a intrat la UMFCD fără să mai susțină examen de admitere.Drumul spre medicină s-a conturat în copilărie, când își însoțea tatăl – medic ORL-ist – în gărzile de weekend. Însă momentul decisiv a fost o dramă prin care a trecut familia sa.

„Am văzut ce înseamnă profesia la părinții mei, dar pot spune mai mult că îmi doresc să fiu medic. În urma unui eveniment nefericit petrecut în familie, am înțeles ce înseamnă medicul pentru un pacient care își pune speranța în acesta”, povestește Matei.

Ursachescu Mihai la deschiderea noului an universitar 2026-2027 UMFCD

Deși a trecut prin emoții uriașe pe scenele internaționale din Arabia Saudită și din alte colțuri ale lumii, Matei spune că de-abia acum încep adevăratele provocări. Locuiește singur în București, are deja prieteni din lotul olimpic de chimie la facultate și refuză să ia în calcul plecarea definitivă din țară: „Nu înclin neapărat spre a pleca din țară”. Putea să își aleagă și acum o facultate celebră în străinătate, dar a ales să studieze în țară și să-l facă mândru pe tatăl său.

Fata de nota 10 din Târgu Jiu: Emilia Oproiu, primul loc pe țară la admitere

O altă poveste fascinantă este cea a Emiliei Teodora Oproiu, o tânără din Târgu Jiu care a obținut 98 de puncte, cel mai mare punctaj din țară la examenul de admitere de la Medicină Generală. Coincidența face ca generația din care face parte să poarte numele distinsului profesor dr. Alexandru Oproiu. Este coincidență de nume pur întâmplătoare, căci în familia Emiliei nu mai există niciun alt medic.

„A fost o dorință toată viața mea. În clasa a VI-a m-am gândit serios că vreau la Medicină. Am ales un liceu de științe ale naturii, iar dintr-a XI-a m-am pregătit intensiv. Seara, când s-au afișat listele și am văzut că sunt prima pe țară, a fost un moment imens de bucurie”, mărturisește Emilia.

Emilia Teodora Oproiu la deschiderea noului an universitar 2026-2027 UMFCD

Aflată la început de drum în Capitală, unde locuiește singură cu chirie, Emilia își păstrează modestia și echilibrul: „Voi schimba probabil multe păreri în cei 6 ani de studii, dar cel mai mult îmi doresc să ajung un medic bun. Vreau să profesez în țară, chiar dacă mi-ar plăcea să merg în străinătate pentru stagii de specializare sau congrese”.

Primul „șoc” din anul 1 și adevărata provocare a studenției: Vocea generației superioare

David Drăghici, președintele Societății Studenților în Medicină din București (SSMB) și aflat în anul V de studii, le transmite noilor veniți un mesaj tranșant despre ce înseamnă ritmul infernal al Facultății de Medicină.

„Anatomia e primul lor șoc! E foarte multă materie cantitativă. În timp ce la alte facultăți studenții au 3-4 sau 6 ore pe zi, noi ajungem la 8-10 ore pe zi, de luni până vineri, cu pauze scurte. Stai în facultate de dimineața până seara”, explică David.

Pe lângă volumul uriaș de muncă, studenții se lovesc și de problemele specifice Capitalei – de la opțiunile scumpe de cazare la chiriile ridicate. Mai mult, instabilitatea politică își pune amprenta direct pe organizarea examenelor de rezidențiat și pe noile reglementări.

David Draghici la UMFCD

David reamintește însă motivul pentru care merită fiecare oră pierdută printre tratate de medicină: „Privilegiul pe care îl câștigi față de studenții din alte domenii este că oamenii vor conta pe tine! Vei avea în mâinile tale sănătatea și viața lor. Gândiți-vă cum ar fi să mergeți la un doctor care a făcut facultatea în doar 3 ani. Tot acest efort enorm merită cu prisosință”.

Predomină fetele la Medicină

Liderul studenților a remarcat un trend clar ce se menține de la an la an: numărul fetelor din îl depășește categoric pe cel al băieților. „Este un trend care se vede în liceele de elită din toată țara. Mai multe fete sunt la Medicină. Până la urmă, performanța academică e singura care contează”.

David intenționează să rămână în țară și vizează o specializare extrem de deficitară: „Mă gândesc la chirurgie pediatrică sau chirurgie cardiovasculară pediatrică. Sunt doar doi-trei chirurgi cardiaci de copii în toată țara! Este o nevoie uriașă de astfel de specialiști și e timpul ca generația noastră tânără să acționeze”.

UMF „Carol Davila”, în TOP 1000 mondial: „Obiectivul nostru rămâne performanța academică”

Prezent la festivitate, rectorul UMF „Carol Davila”, Prof. Dr. Viorel Jinga, a adresat un mesaj de bun venit celor peste 15.000 de studenți de la licență, masterat și doctorat, reamintind statutul internațional pe care instituția l-a atins. „Urez tuturor studenților un călduros bun venit! Pentru această nouă generație, începutul drumului academic reprezintă și asumarea unei responsabilități față de profesia medicală și față de societate. Faptul că va purta numele Profesorului Alexandru Oproiu este un omagiu adus unei personalități de referință a medicinei românești și un simbol al excelenței. Astăzi, UMF «Carol Davila» se află în TOP 1000 al Times Higher Education World University Rankings 2027 și este prima dintre universitățile de medicină din România, iar obiectivul nostru rămâne același: performanța academică și formarea unor profesioniști de excepție”, a declarat rectorul Viorel Jinga.

UMF „Carol Davila” din București se clasează și pe primul loc în România în clasamentul SCImago 2026.

Cifrele UMF „Carol Davila” pentru anul universitar 2026-2027