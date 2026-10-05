5 știri by Libertatea - Educație: Acuzații grave la un liceu din București. România, pe ultimul loc în OCDE la finanțarea educației. Protestul „uniformelor negre”

5 știri by Libertatea – Educație, rubrica de știri găzduită de Laura Macavei, ne aduce, și în această săptămână, cele mai virale cinci știri din lumea educației.

România se află pe ultimul loc în rândul țărilor OCDE în ceea ce privește finanțarea educației. Potrivit raportului „Education at the Glance”, lansat zilele trecute, țara noastră a alocat în anul 2023 doar 2,6% din PIB, cu mult sub media OCDE, de 4,2%. Potrivit aceluiași document, un sfert dintre tinerii români nu au terminat liceul și doar 19% dintre adulți au studii superioare.

La o lună de la începerea anului școlar, sute de unități de învățământ din București și țară își deschid, zi de zi, porțile doar pentru elevi. Profesorii care ar fi trebuit să-i aștepte pe copii în clase lipsesc, în locul lor fiind aduși suplinitori. Iar asta, în cel mai fericit caz. Pentru sunt și situații când elevii sunt supravegheați de personal auxiliar sau chiar non-didactic.

Acuzații grave la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București. Elevii se plâng că unul dintre profesori este confuz, repetă de mai multe ori același lucru și le spune să șteargă din caiete tot ce le-a predat cu o zi în urmă. În timp ce copiii au cerut conducerii o soluție, directoarea Ionela Neagoe a declarat că, în astfel de cazuri, școlile nu au nicio putere de decizie.

Cu sau fără uniforme școlare? Părerile sunt împărțite: în timp ce unii sunt de acord, alții nici nu vor să audă. Copiii, cei mai vocali critici, au organizat chiar și un protest, venind la școală îmbrăcați în negru. În prezent, proiectul se află în dezbatere în Comisia pentru Învățământ din Camera Deputaților și urmează să intre la vot.