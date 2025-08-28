Pensionare la 65 de ani pentru magistrați

Surse guvernamentale au declarat pentru Profit.ro că ultima variantă a proiectului privind pensiile magistraţilor prevede o perioadă de tranziţie de 15 ani pentru atingerea vârstei standard de 65 ani la pensionare. 

Majorarea de la 70% la 75% din venitul net a căzut deocamdată

De asemenea, Guvernul avea în vedere majorarea de la 70% la 75% din venitul net a valorii maxime a pensiilor magistraţilor, dar în ultima formă a proiectului a rămas prevederea de maximum 70% din venitul net, dar cu adăugirea ”nu mai puţin de 55% din venitul brut”. 

Proiectul ar putea suferi, însă, noi modificări până la data aprobării de către Executiv, au mai declarat sursele citate.

Ce a cerut Nicușor Dan la Guvern referitor la pensiile speciale ale magistraților

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, 27 august, la Antena 3, că preşedintele Nicuşor Dan a cerut în discuția privată avută ziua precedentă la Guvern, când a venit la ședința coaliției, o perioadă de tranziție pentru aplicarea noilor reglementări în privința pensiilor speciale ale magistraților.

„Solicitarea dânsului pe componenta de magistraţi a fost să se găsească o formulă prin care să existe o perioadă de tranziţie prin care cei care intră la pensionare după noile reglementări să o poată parcurge în aşa fel încât să nu existe o trecere bruscă. Acest lucru vom vedea în ce măsură îl putem integra”, a spus premierul și președintele PNL.

Pensionarea magistraților la 48 de ani, „o nedreptate”

„Celelalte aspecte nu au fost discutate şi le vom menţine aşa cum le-am anunţat public şi aşa cum au fost comunicate spre consultare şi avizare către CSM. Eu am un mare respect pentru magistratură, pentru independenţa justiţiei. Problema pe care noi o tratăm sunt acumulările negative, nedreptăţile practic, comparativ cu alte categorii sociale, care nu pot fi negate şi care au fost acumulate în aceşti ani”, a punctat Bolojan.

Premierul a reamintit că niciunul dintre sistemele de justiţie din Europa nu permite pensionarea magistraţilor la 48 de ani și a spus că aceasta este „o nedreptate”.

Potrivit informațiilor Libertatea, Nicușor Dan le-a transmis liderilor coaliției, Ilie Bolojan (premier și președinte PNL) și Sorin Grindeanu (președinte interimar PSD), că majorarea vârstei de pensionare a magistraților, decisă în coaliție, este prea bruscă și că trebuie să refacă proiectul. Concret, legea trebuie rescrisă astfel încât să prevadă o perioadă mai lungă de tranziție, precum și o tăiere mai mică a pensiilor speciale, asta după protestele și amenințările magistraților, chiar si la nivel înalt.

Actualul proiect prevede că vârsta de pensionare va crește la 65 de ani, iar pensia unui magistrat va fi de cel mult 70 la sută din ultimul salariu net, nu 80 la sută din brut, așa cum este acum. Modificările se vor regăsi în pachetul doi de măsuri fiscale, care va fi asumat de Executiv în Parlament peste câteva zile.

