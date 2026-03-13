Bolojan nu a exclus ca România să depoziteze gaze în Ucraina

Bolojan nu a exclus însă posibilitatea ca țara noastră să stocheze gaze în Ucraina. „Nu înseamnă că, dacă Ucraina sau o altă țară are capacitate de depozitare, România va depozita gazele în țara respectivă. Înseamnă că există această posibilitate. Și atunci suntem în această parte de Europă în care, atunci când putem, țările din această parte de Europă, pentru a ne asigura rezervele de combustibil, pentru a ne asigura surse de alimentare diverse, trebuie să colaborăm atât pe zona de interconectări, în așa fel încât, atunci când este cazul, să ne putem ajuta unii pe alții”, a explicat premierul, într-o conferință de presă la Aleșd.

Și a continuat: „Așa cum știți, între toate țările din această zonă există sisteme de interconectare. Cele cu Ucraina sau cu Serbia au fost dezvoltate mai mult încă din perioada comunistă. Unde trebuie să lucrăm în continuare este la conectarea, îmbunătățirea conectării pe relația Ungaria-Austria, pe componenta de electricitate, iar pe partea de gaz sunt gâtuiri pe coridorul vertical nord-sud, în zona Bulgariei, unde mai trebuie crescută capacitatea, în așa fel încât aceste țări să aibă posibilitatea de interconectare și să ne susținem unii pe alții în situații de criză”.

Ilie Bolojan a fost la Aleșd ca să vadă mai multe proiecte finalizate, cu o valoare totală de peste 9 milioane de euro. Printre ele, Spitalul Orășenesc Aleșd și Liceul Constantin Șerban.

Nicușor Dan și Zelenski au semnat documente despre depozitele de gaze

Amintim că preşedintele Nicuşor Dan şi omologul din Ucraina, Volodimir Zelenski, au discutat pe 12 martie despre colaborarea în domeniul energetic și au semnat mai multe documente la Palatul Cotroceni.

„Am vorbit despre depozitele de gaze, bineînțeles, exploatarea gazelor în comun. Sunt proiecte foarte importante, ar trebui să începem deja partea birocratică, deja am făcut-o astăzi și cred că vom putea face un mare pas înainte și sigur va fi de succes. Dar cam acestea sunt cele mai importante proiecte energetice. Și diesel, avem nevoie, într-adevăr, avem mare nevoie de diesel, am vorbit cu domnul președinte (n.red. Nicușor Dan) și am dorit foarte mult să avem un răspuns pozitiv în această direcție. Acum, când rușii practic ne distrug toate rezervoarele, este de înțeles de ce avem nevoie de diesel”, a afirmat Zelenski.

Întrebat ce sprijin concret va primi Ucraina din partea României, Zelenski a explicat că vor fi două interconectoare în domeniul energiei electrice: „Este foarte convenabil și României și este foarte ok pentru asigurarea securității energetice a Ucrainei. Vor fi două interconectoare, unul mai mare și unul mai mic. Am vrea ca primul interconector să fie gata până la sfârșitul anului”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE