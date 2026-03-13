Bolojan nu a exclus ca România să depoziteze gaze în Ucraina

Bolojan nu a exclus însă posibilitatea ca țara noastră să stocheze gaze în Ucraina. „Nu înseamnă că, dacă Ucraina sau o altă țară are capacitate de depozitare, România va depozita gazele în țara respectivă. Înseamnă că există această posibilitate. Și atunci suntem în această parte de Europă în care, atunci când putem, țările din această parte de Europă, pentru a ne asigura rezervele de combustibil, pentru a ne asigura surse de alimentare diverse, trebuie să colaborăm atât pe zona de interconectări, în așa fel încât, atunci când este cazul, să ne putem ajuta unii pe alții”, a explicat premierul, într-o conferință de presă la Aleșd.

Și a continuat: „Așa cum știți, între toate țările din această zonă există sisteme de interconectare. Cele cu Ucraina sau cu Serbia au fost dezvoltate mai mult încă din perioada comunistă. Unde trebuie să lucrăm în continuare este la conectarea, îmbunătățirea conectării pe relația Ungaria-Austria, pe componenta de electricitate, iar pe partea de gaz sunt gâtuiri pe coridorul vertical nord-sud, în zona Bulgariei, unde mai trebuie crescută capacitatea, în așa fel încât aceste țări să aibă posibilitatea de interconectare și să ne susținem unii pe alții în situații de criză”.

Ilie Bolojan a fost la Aleșd ca să vadă mai multe proiecte finalizate, cu o valoare totală de peste 9 milioane de euro. Printre ele, Spitalul Orășenesc Aleșd și Liceul Constantin Șerban.

Nicușor Dan și Zelenski au semnat documente despre depozitele de gaze

Amintim că preşedintele Nicuşor Dan şi omologul din Ucraina, Volodimir Zelenski, au discutat pe 12 martie despre colaborarea în domeniul energetic și au semnat mai multe documente la Palatul Cotroceni.

„Am vorbit despre depozitele de gaze, bineînțeles, exploatarea gazelor în comun. Sunt proiecte foarte importante, ar trebui să începem deja partea birocratică, deja am făcut-o astăzi și cred că vom putea face un mare pas înainte și sigur va fi de succes. Dar cam acestea sunt cele mai importante proiecte energetice. Și diesel, avem nevoie, într-adevăr, avem mare nevoie de diesel, am vorbit cu domnul președinte (n.red. Nicușor Dan) și am dorit foarte mult să avem un răspuns pozitiv în această direcție. Acum, când rușii practic ne distrug toate rezervoarele, este de înțeles de ce avem nevoie de diesel”, a afirmat Zelenski.

Întrebat ce sprijin concret va primi Ucraina din partea României, Zelenski a explicat că vor fi două interconectoare în domeniul energiei electrice: „Este foarte convenabil și României și este foarte ok pentru asigurarea securității energetice a Ucrainei. Vor fi două interconectoare, unul mai mare și unul mai mic. Am vrea ca primul interconector să fie gata până la sfârșitul anului”.

Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Unica.ro
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Bucurie imensă pentru celebra actriță! A născut un băiețel perfect sănătos și a dezvăluit ce nume special a ales pentru micuț: "Bine ai venit pe lume"
Elle.ro
Bucurie imensă pentru celebra actriță! A născut un băiețel perfect sănătos și a dezvăluit ce nume special a ales pentru micuț: "Bine ai venit pe lume"
gsp
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
GSP.RO
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
GSP.RO
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
Elena Cârstea, vizită neașteptată în România! Artista a venit în scaun cu rotile și a făcut declarații incredibile. Cum a fost surprinsă la aeroport
Libertateapentrufemei.ro
Elena Cârstea, vizită neașteptată în România! Artista a venit în scaun cu rotile și a făcut declarații incredibile. Cum a fost surprinsă la aeroport
Știrea momentului! Felicitări, ce emoționant! Cum au ținut secret atâta vreme?! Cu pozele astea a făcut Andra cel mai frumos, mai emoționant și mai mare anunț! Bravo, bravo!
Avantaje.ro
Știrea momentului! Felicitări, ce emoționant! Cum au ținut secret atâta vreme?! Cu pozele astea a făcut Andra cel mai frumos, mai emoționant și mai mare anunț! Bravo, bravo!
Mihaela Rădulescu, imagini rare din casa din Monaco. Mobilier care reproduce forme umane și draperii „rochie”: „Diva e activată doar la ieșirile în oraș, în rest fac singură curățenie!”
Tvmania.ro
Mihaela Rădulescu, imagini rare din casa din Monaco. Mobilier care reproduce forme umane și draperii „rochie”: „Diva e activată doar la ieșirile în oraș, în rest fac singură curățenie!”

Unde vor fi maxime de 18 grade și cum va fi vremea în toată țara sâmbătă, 14 Martie
Știri România 18:29
Unde vor fi maxime de 18 grade și cum va fi vremea în toată țara sâmbătă, 14 Martie
Casa Dinu Lipatti din București va fi salvată. Monumentul istoric în care au locuit și Dumitru Graur, și Alexandru Graur este degradat și părăsit
Știri România 18:22
Casa Dinu Lipatti din București va fi salvată. Monumentul istoric în care au locuit și Dumitru Graur, și Alexandru Graur este degradat și părăsit
Strategia SUA-Israel împotriva Iranului a eșuat - acum trec la planul B, doctrina Dahiya
Adevarul.ro
Strategia SUA-Israel împotriva Iranului a eșuat - acum trec la planul B, doctrina Dahiya
Cum îl ajută Simona Halep pe tatăl său, în afaceri. Imaginile care au cucerit pe toată lumea
Fanatik.ro
Cum îl ajută Simona Halep pe tatăl său, în afaceri. Imaginile care au cucerit pe toată lumea
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Georgina Rodriguez și Gwyneth Paltrow, apariții spectaculoase la prezentarea colecției Valentino pentru toamnă-iarnă 2026. Cum arată ținutele cu care au atras toate privirile și ce alte vedete au fost prezente. Galerie foto
Elle.ro
Georgina Rodriguez și Gwyneth Paltrow, apariții spectaculoase la prezentarea colecției Valentino pentru toamnă-iarnă 2026. Cum arată ținutele cu care au atras toate privirile și ce alte vedete au fost prezente. Galerie foto
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Legătura dintre Alina Sorescu și Mugurel Vrabete, despre care puțini știau. Declarații emoționante după moartea basistului Holograf
Stiri Mondene 17:47
Legătura dintre Alina Sorescu și Mugurel Vrabete, despre care puțini știau. Declarații emoționante după moartea basistului Holograf
Melodia „Choke Me”, alegerea României pentru Eurovision, criticată aspru pentru că „glorifică strangularea” și „se joacă cu viața tinerelor”
Stiri Mondene 17:47
Melodia „Choke Me”, alegerea României pentru Eurovision, criticată aspru pentru că „glorifică strangularea” și „se joacă cu viața tinerelor”
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
TVMania.ro
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
Cât plătesc românii la Cluj pentru a afla ora exactă a nașterii, necesară pentru calculul astrogramei
ObservatorNews.ro
Cât plătesc românii la Cluj pentru a afla ora exactă a nașterii, necesară pentru calculul astrogramei
Lucia Bubulac, fosta soție a lui Cătălin Crișan, declarații surpriză la 17 ani de la divorț: ”De asta m-am dus"
Libertateapentrufemei.ro
Lucia Bubulac, fosta soție a lui Cătălin Crișan, declarații surpriză la 17 ani de la divorț: ”De asta m-am dus"
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
GSP.ro
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
Cine e băiatul lui Mirel Rădoi, angajat de FCSB la 20 de ani: „Nu te întreabă unde e priza”
GSP.ro
Cine e băiatul lui Mirel Rădoi, angajat de FCSB la 20 de ani: „Nu te întreabă unde e priza”
Victor Alistar: „Ne aflăm după amputarea severă a statutului magistraților”
Mediafax.ro
Victor Alistar: „Ne aflăm după amputarea severă a statutului magistraților”
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
StirileKanalD.ro
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Wowbiz.ro
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului
KanalD.ro
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului

Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026 și creșterea salariului minim de la 1 iulie / Bolojan: „Să fim rezervați și nu piromani economic”
Politică 12 mart.
Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026 și creșterea salariului minim de la 1 iulie / Bolojan: „Să fim rezervați și nu piromani economic”
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” I VIDEO
LiveText
Politică 12 mart.
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” I VIDEO
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Orașul mare din România unde se construiește un stadion modern: peste 20 de milioane de euro. Echipa de tradiție care joacă aici
Fanatik.ro
Orașul mare din România unde se construiește un stadion modern: peste 20 de milioane de euro. Echipa de tradiție care joacă aici
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața