HELIOS, o realzare remarcabilă a Lockheed Martin, este prima armă laser care combină un laser de mare putere capabil să distrugă sau să dezactiveze UAVS sau bărci mici cu capacitate ISR pentru a identifica și studia posibile ținte, potrivit DOTE– The Office of the Director, Operational Test and Evaluation.

Arma laser Helios, sursă: DOTE- The Office of the Director, Operational Test and Evaluation

În plus, HELIOS poate acționa ca o armă duzzler care poate orbi senzorii pe un UAV fără a fi nevoie să distrugă vehiculul în sine, și are un sistem de gestionare a energiei termice pentru o integrare mai ușoară cu nava care o transporta.

HELIOS se bazează pe o serie de lasere cu fibră optică care sunt combinate cu un sistem de fascicul spectral pentru a produce un singur fascicul de lumină foarte puternic.

