Premierul britanic Boris Johnson a fost pus în încurcătură, luni, cu trei zile înainte de alegerile parlamentare, de publicarea unei fotografii cu un copil care aşteaptă să i se acorde îngrijiri culcat pe jos într-un spital, fotografie ce ilustrează problemele din sistemul public de sănătate britanic după ani de austeritate impusă de conservatori, informează AFP, citat de Agerpres.

Fotografia cu Jack s-a aflat pe prima pagină a tabloidului de stânga Daily Mirror: băiatul de patru ani, ce prezenta simptomele unei pneumonii, a fost adus cu ambulanţa la secţia de urgenţe a unui spital din Leeds (nordul Regatului Unit), apoi obligat să aştepte mai multe ore culcat pe jos pe un palton, pentru a fi examinat.

One of the richest countries in the world and we have a sick child on the floor of a hospital because there aren't enough beds.

This is what 10 years of Tory cuts have done to our NHS.

If you don't think this is good enough, Vote Labour on Thursday. https://t.co/PyIhuWYq3U — The Labour Party (@UKLabour) December 9, 2019

O experienţă atât de traumatizantă pentru mama copilului,

Sarah Williment, încât aceasta va vota pentru prima dată pentru laburişti, după cum a declarat ea cotidianului, care duce o campanie împotriva tăierilor bugetare din serviciul de sănătate (NHS), miză majoră a campaniei electorale, alături de Brexit.

Sunt supărată pe lipsa de finanţare şi lipsa de paturi, pentru că îi afectează pe copiii noştri Sarah Williment

Fiul ei, care a trebuit să aştepte apoi alte cinci ore pe o targă, a fost în final diagnosticat cu gripă şi angină.

Conservatorul Boris Johnson a reacţionat la postul de radio LBC, dând asigurări că „empatizează mult cu cei care au avut o proastă experienţă (cu NHS)” şi a prezentat scuze, reiterând în acelaşi timp promisiunea din campanie de a investi masiv în acest sistem.

Gest nervos al premierului Boris Johnson

Mai târziu, premierul a luat telefonul mobil al unui jurnalist al televiziunii ITV, care îl intervieva şi încerca să-i arate fotografia cu copilul, pentru a clarifica problema. Potrivit imaginilor cu interviul publicate pe Twitter, Boris Johnson a restituit în final mobilul, după ce s-a uitat la fotografia „îngrozitoare” şi cerându-şi din nou scuze.

Liderul laburiştilor, Jeremy Corbyn, a profitat de ocazie pentru a-l ataca.

Liderul laburist Jeremy Corbyn a folosit cazul dramatic din spitalul britanic pentru a critica politica guvernului conservator FOTO: EPA

„Au avut la dispoziţie nouă ani (anii în care conservatorii s-au aflat la putere) pentru a finanţa NHS cum trebuie. Un copil care primeşte îngrijiri pe jos constituie o ruşine pentru societatea noastră”, a declarat Corbyn într-un discurs înflăcărat la Bristol, sud-estul Regatului Unit.

Ministrul britanic al sănătăţii, Matt Hancock, s-a declarat „îngrozit” la BBC şi a dat asigurări că doreşte să amelioreze situaţia NHS. Deplasându-se luni după-amiaza la spital, Leeds general Infirmary, el a fost huiduit la plecare de un mic grup de manifestanţi, care strigau „să vă fie ruşine”.

