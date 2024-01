Imaginile captate din dronă, prezentate de BBC, arată amploarea pagubelor cauzate de erupția vulcanului. Zeci de case și clădiri din Grindavik, 40 de kilometri sud-vest de capitala Reykjavik, au fost distruse de lavă.

„Mai multe case au ars, conductele de apă și electricitatea au fost deteriorate, așa că nu există încălzire și a fost foarte frig”, a declarat David Ingi Bustion, 31 de ani, un arhitect a cărui familie locuiește în oraș timp de trei generații. Oamenii au primit alertă duminică noapte, fiind nevoiți să plece din zonă.

I am devastated by todays event. I considered not posting images that show terrible tragedy to peoples homes. I want to make it clear that if there are any news outlets out there that need free content to raise awareness, let me know, nobody should make money on this! pic.twitter.com/CaNih72v6Z