„Putin nu vrea pace, răspunsul Rusiei la diplomație este mai multe rachete și distrugere. Acest tipar mortal de atacuri majore rusești recurente se va repeta până când vom ajuta Ucraina să învingă”, a transmis Kaja Kallas pe contul său de X.

Potrivit lui Kallas, „utilizarea presupusă a unei rachete Oreșnik de către Rusia este o escaladare clară împotriva Ucrainei și este menită să fie un avertisment pentru Europa și SUA”.

„Statele UE trebuie să investească mai mult în rezervele de apărare aeriană și să acționeze acum. De asemenea, trebuie să creștem în continuare costul acestui război pentru Moscova, inclusiv prin sancțiuni mai dure”, a cerut șefa diplomației europene.

Rusia a atacat Ucraina cu 36 de rachete și 242 de drone, vizând mai ales orașele Kiev, Liov și Krivîi Rîh. Cel puțin patru persoane au fost ucise, iar altele 24 rănite, în timp ce jumătate din blocurile de locuințe au rămas fără încălzire în Kiev.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a difuzat vineri imagini cu resturi ale rachetei Oreșnik căzute la Liov, la 70 de kilometri de granița cu Polonia.

Rusia a declarat mai devreme că a folosit noaptea trecută o astfel de rachetă pentru a doua oară împotriva Ucrainei de la lansarea războiului la scară largă, fără a preciza care a fost ținta, notează AFP.

Nici Ucraina nu a precizat această țintă, primarul din Liov, Andrîi Sadovîi, menționând doar că a fost lovită o „infrastructură esențială”. Unii bloggeri militari ruși susțin că a fost lovit un depozit pentru stocarea gazelor naturale.

La fel ca în primul atac cu Oreșnik, efectuat în noiembrie 2024 în orașul ucrainean Dnipro, racheta folosită în atacul din noaptea de joi spre vineri nu a fost echipată cu încărcătură explozivă, lovind ținta doar prin forța cinetică, precizează AFP.

SBU a anunțat că a localizat resturi ale rachetei și a publicat imagini. Printre fragmentele găsite se află elemente ale sistemelor de stabilizare și de ghidaj, precum și componente din motor.

Introdusă recent în arsenalul militar al Rusiei, racheta Oreșnik este echipată cu șase focoase, care pot fi încărcături nucleare sau convenționale, iar fiecare dintre acestea au la rândul lor câte șase submuniții.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat de asemenea atacul cu racheta Oreșnik. „Condamnăm ferm lansarea de către Rusia a unei rachete Oreșnik împotriva Ucrainei, care a lovit infrastructura energetică și locuințe civile. Acest act de teroare își propune să intimideze Ucraina și partenerii săi. Acest război se apropie de Europa și reprezintă un pericol pentru noi toți”, a scris Maia Sandu pe contul său de X.

