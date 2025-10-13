Astăzi, 13 octombrie 2025, regretata actriță Marinela Chelaru este înmormântată alături de părinții săi, în Cimitirul Tudor Vladimirescu din Capitală. La ceremonia funerară au participat familia, prietenii și colegii săi, pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Marinela Chelaru – imagini înmormântare (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 19

Printre cei prezenți s-au numărat și Victor Yila și Adrian Fetecău, membri ai grupului Vouă, care au venit să-și ia rămas-bun de la actriță. Atmosfera a fost încărcată de emoție, iar participanții au păstrat un moment de reculegere în memoria Marinelei Chelaru.

„Am vorbit cu ea în urma cu două săptămâni și am întrebat-o ce face, mi-a spus o replică: «Stau și eu pe aici pe acasă, cumințică». Noi am chemat-o la filmări până ce sănătatea i-a permis acest lucru. Eu am văzut-o la aniversarea de 43 de ani, când mi-a făcut o plăcintă cu brânză sărată. Am mai chemat-o și în iulie, dar n-a venit și mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva cu ea.

Inculpații care au scăpat de dosarele de corupție cer daune morale uriașe. Cum își justifică solicitările
Recomandări
Inculpații care au scăpat de dosarele de corupție cer daune morale uriașe. Cum își justifică solicitările

Nu cred că a supărat pe cineva în viața asta. A fost o actriță mare, dar nu a fost doar o actriță de televiziune”, a spus Adrian Fetcău, potrivit viva.ro.

Și Victor Yila a făcut câteva declarații: „Am văzut-o pe 1 aprilie ultima dată, nu era bine. Cristi Brancu și echipa lui i-au făcut o surpriza și m-au chemat la ea. Practic, a fost ultima ei apariție la TV, la Prima TV. S-a bucurat enorm să mă vadă. O sunam mereu, am fost și la ea la spital, când a fost internată, pentru cinci minute, dar am fost… îmi pare foarte rău să vorbesc despre ea la trecut. Dumnezeu să o ierte!”

De asemenea, la înmormântare au luat parte și alte personalități din lumea artistică, printre care interpreta de muzică populară Saveta Bogdan și actorul Tudorel Filimon, cunoscut drept „Nea Popa” din serialul „La Bloc”. Familia și apropiații au asistat la slujba religioasă desfășurată la capelă, într-un cadru intim și plin de respect, marcând viața și cariera actriței.

Marinela Chelaru a murit la 66 de ani

Vestea tristă că Marinela Chelaru a murit a fost dată pe Facebook de producătoarea Daniela Scoica, apropiată a actriței. „Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Tare supărată! Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente.

Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la bine și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”, se arată în mesajul transmis de apropiata Marinelei Chelaru, pe Facebook.

Ulterior, și cântăreața Minodora și-a exprimat regretul după moartea actriței. „Îmi pare foarte rău… om bun și deosebit!! Odihnă veșnică! Sincere condoleanțe familiei!”, a scris artista în mediul online.

Și prezentatorul Cristi Brancu a confirmat vestea tristă. „Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace, Marinela Chelaru. P.S. Ultimele imagini cu regretata noastră actrița sunt din primăvară de la ultima ei filmare pentru «Exclusiv VIP» de la Prima Tv.”

Ce probleme de sănătate a avut Marinela Chelaru

Marinela Chelaru a suferit patru accidente vasculare cerebrale, care i-au afectat grav sănătatea și mobilitatea, necesitând intervenții chirurgicale complicate și luni întregi de recuperare.

„Nu mai am niciun proiect, nu m-a mai căutat nimeni. M-aș întoarce și la catedră, dacă m-ar chema. Dar nu mai au nevoie de mine. Așa sunt oamenii. Dar viața merge înainte. Mă descurc cum pot. Mă simt însă mult mai bine. Nu mă interesează nimic, de sănătate am nevoie. M-aș întoarce pe scenă, oriunde. Asta mi-e meseria. M-ar mai scoate din starea și situația în care sunt. Pentru că e greu”, spunea, cu ceva timp în urmă, actrița, într-un interviu pentru Cancan.

Nikolai, fiul lui Dmitri Peskov, era la plajă, în vacanțe, când mințea că este pe front: „A făcut culcat pe nisip și s-a luptat cu valurile mării”
Recomandări
Nikolai, fiul lui Dmitri Peskov, era la plajă, în vacanțe, când mințea că este pe front: „A făcut culcat pe nisip și s-a luptat cu valurile mării”

Și în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV făcea declarații despre starea ei: „M-am resemnat, asta e viața, ce să mai fac? Anul trecut, după AVC-urile suferite, era să mor. Când m-am trezit la spital, aveam pete de sânge pe tricou. Asta e, dacă vrea Dumnezeu să mă duc la El, mă duc.

Din punct de vedere mental sunt bine, e adevărat, sunt puternică. Am nevoie de dietă, dar și de liniște sufletească. Partea bună este că acum mă odihnesc, mă scol când vreau, dacă vreau să fac mâncare fac, soțul meu se descurcă și cu un salam”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Soțul ei își dorea 6 copii și ar fi refuzat operația salvatoare! Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul tinerei care a murit la scurt timp după ce a născut, la o clinică privată din Constanța
Unica.ro
Soțul ei își dorea 6 copii și ar fi refuzat operația salvatoare! Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul tinerei care a murit la scurt timp după ce a născut, la o clinică privată din Constanța
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
Elle.ro
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
gsp
Mircea Lucescu, anunț-șoc după victoria cu Austria: „Dacă nu calific echipa, las pe altcineva la baraj”
GSP.RO
Mircea Lucescu, anunț-șoc după victoria cu Austria: „Dacă nu calific echipa, las pe altcineva la baraj”
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
GSP.RO
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
Parteneri
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
Libertateapentrufemei.ro
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple
Tvmania.ro
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple

Alte știri

Cum va fi vremea în perioada 13 - 26 octombrie 2025. Meteorologii au emis prognoza meteo
Știri România 12:04
Cum va fi vremea în perioada 13 – 26 octombrie 2025. Meteorologii au emis prognoza meteo
A murit „Truckscobar”, șofer român de TIR cunoscut pe TikTok: „Drum lin, colegule. Am claxonat ca nebunu`, dar a fost prea târziu”
Știri România 12:04
A murit „Truckscobar”, șofer român de TIR cunoscut pe TikTok: „Drum lin, colegule. Am claxonat ca nebunu`, dar a fost prea târziu”
Parteneri
Românul care l-a consiliat pe Trump anunță ce li se pregătește rușilor și coreenilor. „N-are nicio problemă să recurgă la metode foarte dure”
Adevarul.ro
Românul care l-a consiliat pe Trump anunță ce li se pregătește rușilor și coreenilor. „N-are nicio problemă să recurgă la metode foarte dure”
Ce a vorbit Mircea Lucescu cu Gigi Becali cu câteva ore înainte de meciul România – Austria: Dezvăluirile patronului FCSB
Fanatik.ro
Ce a vorbit Mircea Lucescu cu Gigi Becali cu câteva ore înainte de meciul România – Austria: Dezvăluirile patronului FCSB
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Elle.ro
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Unica.ro
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

Imagini de la capela unde a fost depus sicriul actriței Marinela Chelaru. Au fost deja aduse primele coroane de flori
Exclusiv
Stiri Mondene 11:30
Imagini de la capela unde a fost depus sicriul actriței Marinela Chelaru. Au fost deja aduse primele coroane de flori
Olga Barcari a spus motivul despărțirii de Cătălin Bordea: „S-a speriat și el, probabil”. Dezvăluirile făcute de concurenta de la Asia Express
Stiri Mondene 11:08
Olga Barcari a spus motivul despărțirii de Cătălin Bordea: „S-a speriat și el, probabil”. Dezvăluirile făcute de concurenta de la Asia Express
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
ObservatorNews.ro
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Parteneri
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
GSP.ro
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
Scene incredibile din Emirate, acolo unde fanii au sărbătorit în stradă victoria naționalei conduse de Olăroiu
GSP.ro
Scene incredibile din Emirate, acolo unde fanii au sărbătorit în stradă victoria naționalei conduse de Olăroiu
Parteneri
Donald Trump a ajuns în Israel. Care este programul președintelui SUA
Mediafax.ro
Donald Trump a ajuns în Israel. Care este programul președintelui SUA
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Redactia.ro
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Un copil de 5 ani a murit într-un incendiu, într-o locuință improvizată din Sălaj. Micuțul se afla în casă alături de mama și un adolescent de 16 ani
KanalD.ro
Un copil de 5 ani a murit într-un incendiu, într-o locuință improvizată din Sălaj. Micuțul se afla în casă alături de mama și un adolescent de 16 ani

Politic

Justin Trudeau, în tandrețuri cu o artistă celebră. Au fost surprinși pe iaht în timp ce se sărutau
Politică 11:45
Justin Trudeau, în tandrețuri cu o artistă celebră. Au fost surprinși pe iaht în timp ce se sărutau
Cine ar câștiga alegerile dacă s-ar vota duminica viitoare: AUR, dublu față de PSD sau PNL
Politică 11:24
Cine ar câștiga alegerile dacă s-ar vota duminica viitoare: AUR, dublu față de PSD sau PNL
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Gigi Becali a distrus comentatorii meciului România – Austria: “Cum să zici că a uitat de schimbări?! Dumnezeu l-a ajutat pe Mircea Lucescu”
Fanatik.ro
Gigi Becali a distrus comentatorii meciului România – Austria: “Cum să zici că a uitat de schimbări?! Dumnezeu l-a ajutat pe Mircea Lucescu”
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită