Astăzi, 13 octombrie 2025, regretata actriță Marinela Chelaru este înmormântată alături de părinții săi, în Cimitirul Tudor Vladimirescu din Capitală. La ceremonia funerară au participat familia, prietenii și colegii săi, pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Printre cei prezenți s-au numărat și Victor Yila și Adrian Fetecău, membri ai grupului Vouă, care au venit să-și ia rămas-bun de la actriță. Atmosfera a fost încărcată de emoție, iar participanții au păstrat un moment de reculegere în memoria Marinelei Chelaru.

„Am vorbit cu ea în urma cu două săptămâni și am întrebat-o ce face, mi-a spus o replică: «Stau și eu pe aici pe acasă, cumințică». Noi am chemat-o la filmări până ce sănătatea i-a permis acest lucru. Eu am văzut-o la aniversarea de 43 de ani, când mi-a făcut o plăcintă cu brânză sărată. Am mai chemat-o și în iulie, dar n-a venit și mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva cu ea.

Nu cred că a supărat pe cineva în viața asta. A fost o actriță mare, dar nu a fost doar o actriță de televiziune”, a spus Adrian Fetcău, potrivit viva.ro.

Și Victor Yila a făcut câteva declarații: „Am văzut-o pe 1 aprilie ultima dată, nu era bine. Cristi Brancu și echipa lui i-au făcut o surpriza și m-au chemat la ea. Practic, a fost ultima ei apariție la TV, la Prima TV. S-a bucurat enorm să mă vadă. O sunam mereu, am fost și la ea la spital, când a fost internată, pentru cinci minute, dar am fost… îmi pare foarte rău să vorbesc despre ea la trecut. Dumnezeu să o ierte!”

De asemenea, la înmormântare au luat parte și alte personalități din lumea artistică, printre care interpreta de muzică populară Saveta Bogdan și actorul Tudorel Filimon, cunoscut drept „Nea Popa” din serialul „La Bloc”. Familia și apropiații au asistat la slujba religioasă desfășurată la capelă, într-un cadru intim și plin de respect, marcând viața și cariera actriței.

Marinela Chelaru a murit la 66 de ani

Vestea tristă că Marinela Chelaru a murit a fost dată pe Facebook de producătoarea Daniela Scoica, apropiată a actriței. „Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Tare supărată! Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente.

Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la bine și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare!”, se arată în mesajul transmis de apropiata Marinelei Chelaru, pe Facebook.

Ulterior, și cântăreața Minodora și-a exprimat regretul după moartea actriței. „Îmi pare foarte rău… om bun și deosebit!! Odihnă veșnică! Sincere condoleanțe familiei!”, a scris artista în mediul online.

Și prezentatorul Cristi Brancu a confirmat vestea tristă. „Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace, Marinela Chelaru. P.S. Ultimele imagini cu regretata noastră actrița sunt din primăvară de la ultima ei filmare pentru «Exclusiv VIP» de la Prima Tv.”

Ce probleme de sănătate a avut Marinela Chelaru

Marinela Chelaru a suferit patru accidente vasculare cerebrale, care i-au afectat grav sănătatea și mobilitatea, necesitând intervenții chirurgicale complicate și luni întregi de recuperare.

„Nu mai am niciun proiect, nu m-a mai căutat nimeni. M-aș întoarce și la catedră, dacă m-ar chema. Dar nu mai au nevoie de mine. Așa sunt oamenii. Dar viața merge înainte. Mă descurc cum pot. Mă simt însă mult mai bine. Nu mă interesează nimic, de sănătate am nevoie. M-aș întoarce pe scenă, oriunde. Asta mi-e meseria. M-ar mai scoate din starea și situația în care sunt. Pentru că e greu”, spunea, cu ceva timp în urmă, actrița, într-un interviu pentru Cancan.

Și în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV făcea declarații despre starea ei: „M-am resemnat, asta e viața, ce să mai fac? Anul trecut, după AVC-urile suferite, era să mor. Când m-am trezit la spital, aveam pete de sânge pe tricou. Asta e, dacă vrea Dumnezeu să mă duc la El, mă duc.

Din punct de vedere mental sunt bine, e adevărat, sunt puternică. Am nevoie de dietă, dar și de liniște sufletească. Partea bună este că acum mă odihnesc, mă scol când vreau, dacă vreau să fac mâncare fac, soțul meu se descurcă și cu un salam”.

