Stadiul lucrărilor la Spitalul Regional de Urgență Iași

Videoclipul, urcat pe canalul de YouTube „Stef@zboara”, prezintă stadiul unuia dintre cele mai importante proiecte publice aflate în derulare în regiunea Moldovei.

Reprezentanții Asociației „Moldova vrea Autostradă” au explicat că Faza 1 a proiectului, care „a inclus organizarea de șantier, lucrări pregătitoare, terasamente, împrejmuire, excavare grosieră, protejarea săpăturii și devierea utilităților”, a fost finalizată, fiind realizată de firma Ness Proiect Europe. Au fost pregătite și drumurile de acces. S-a început acum etapa a doua. Au fost mobilizate utilajele pentru lucrările de fundații. Lucrările principale din Faza 2 sunt executate de Asocierea CCN Altyapı Yatırımları ve İnşaat Anonim Şirketi (lider de asociere), CCN Yatırım Holding Anonim Şirketi, Rotary Construcții Mentenanță S.A. și Bedamiro Holding Parcări Construct S.A.

„Antreprenorul a mobilizat utilajele pentru lucrările de fundații speciale – incluziuni rigide, o etapă majoră care condiționează avansarea etapelor ulterioare, iar programul de lucru a fost extins, inclusiv în weekend. Organizarea de șantier este funcțională, fiind recepționate principalele lucrări necesare pentru desfășurarea activităților în teren” sunt detaliile date de Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), beneficiarul investiției.

SRU Iași va oferi servicii medicale moderne pentru o populație de peste 4 milioane de locuitori. Date tehnice principale: suprafața totală a terenului -120.000 mp; amprenta la sol a clădirii – 27.340 mp; regim de înălțime – P+5 etaje; heliport medical pentru urgențe majore. De asemenea, viitorul spital va avea: 850 de paturi pentru pacienții internați; 60 de paturi urgență, 30 chirurgie zi, 15 pentru îngrijire medicală de zi; 63 de spații pentru servicii de diagnostic și tratament.

Valoarea totală a proiectului este de 3,23 miliarde lei, iar lucrările sunt realizate de grupul turcesc CCN.

SRU Iași, privit împreună cu marile proiecte de infrastructură rutieră din jurul municipiului

Moldova vrea Autostradă susține că SRU Iași, Autostrada Unirii A8 și Varianta Ocolitoare Iași Est pot „redesena mobilitatea metropolitană”.

„Dar un spital regional nu înseamnă doar clădirea propriu-zisă. Înseamnă acces rapid, sigur și predictibil pentru ambulanțe, pacienți, personal medical, aprovizionare și echipamente. De aceea, Spitalul Regional de Urgență Iași trebuie privit împreună cu marile proiecte de infrastructură rutieră din jurul municipiului: Autostrada A8 – viitoarea coloană vertebrală est-vest a Moldovei; drumul de legătură dintre A8, Aeroportul Internațional Iași și Spitalul Regional; Varianta Ocolitoare Iași Est, esențială pentru preluarea traficului de tranzit, pentru dezvoltare economică pe zona nord-est a municipiului și pentru degrevarea cartierelor și arterelor urbane deja aglomerate; conexiunea spre Podul peste Prut de la Ungheni, care va lega Iașul de Republica Moldova și de fluxurile regionale de mobilitate”, au precizat reprezentanții ONG-ului pe 25 iunie, într-o postare pe Facebook.

Conexiunea rutieră rămâne piesa vitală din „puzzle-ul” noului spital regional.

„Fără aceste legături, riscăm să avem un spital modern într-o zonă sufocată de trafic. Cu ele, Iașul poate câștiga nu doar o unitate medicală majoră, ci un nod regional real: medical, rutier, economic și strategic. SRU Iași, A8, drumurile de legătură și VO Iași Est sunt gândite ca un singur ecosistem de dezvoltare. Pentru că infrastructura de sănătate are nevoie de infrastructură rutieră. Iar timpul de acces poate face diferența”, a concluzionat Moldova vrea Autostradă.

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