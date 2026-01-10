„Strategia noastră de execuţie pune accent pe punctele critice unde tehnologia permite avansul constant, indiferent de anotimp, cu respectarea normelor tehnice de calitate”, a transmis directorul CNAIR.

Tunelul Robeşti, cu o lungime proiectată de 900 m, a ajuns la o etapă importantă. Până acum, s-au excavat 240 m din galeria dreaptă şi 200 m din cea stângă. Pistol a subliniat că mobilizarea constructorului turc Mapa-Cengiz este esenţială:

„Am solicitat constructorului menţinerea mobilizării, care acum a ajuns la peste 70 de muncitori şi 40 de utilaje. Săpăturile în versant nu sunt împiedicate de vremea de afară, ceea ce permite continuarea lucrărilor în siguranţă”, a declarat Pistol.

Totodată, se pregătesc operaţiunile de dinamitare la capătul dinspre Sibiu al tunelului.

Lucrările avansează şi la viaductul Boiţa, unde se utilizează peste 4.000 de tone de metal dintr-un total necesar de 40.000 de tone. În fabrica din Sibiu se produc grinzile de beton şi confecţiile metalice necesare pentru această etapă a proiectului.

Stadiul lucrărilor pe întreaga secţiune de 31,33 km a depăşit 8%. Valoarea investiţiei este de 4,25 miliarde lei (fără TVA), finanţată prin Programul Transport 2021-2027.

„Monitorizăm permanent şantierul pentru a ne asigura că ritmul de lucru nu afectează calitatea execuţiei. Obiectivul nostru rămâne clar: conectarea Portului Constanţa cu frontiera vestică a României printr-o autostradă modernă”, a subliniat Cristian Pistol.