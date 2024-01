Coreea de Nord este acuzată că a furnizat rachete balistice și sute de mii de obuze de artilerie guvernului rus pentru războiul său din Ucraina, după ce Vladimir Putin s-a întâlnit cu Kim Jong-un în estul îndepărtat al Rusiei, în septembrie 2023.

Un raport nepublicat al serviciilor secrete din Regatul Unit arată imagini realizate între septembrie și decembrie 2023 cu trei nave rusești, Maia, Angara și Maria, care încărcau containere în portul Najin din Coreea de Nord, înainte de a naviga spre porturile rusești din Orientul Îndepărtat. Nu s-a putut stabili ce se afla în containere, se arată în raportul serviciilor secrete britanice.

Toate cele trei nave menționate în raport se află sub sancțiuni americane din 2022, pentru legătura lor cu compania Oboronlogistics a Ministerului rus al Apărării. Două dintre cele trei nave au fost identificate într-un raport recent al think tank-ului Royal United Institute.

O altă navă a fost identificată de site-ul de știri american NK News ca fiind „parte a unui grup de nave comerciale care au fost implicate în numeroase transporturi de echipamente militare și muniții trimise de Coreea de Nord în Rusia”.

Raportul serviciilor secrete britanice a fost predat grupului de experți al ONU privind dezarmarea nord-coreeană.

Un raport din 21 ianuarie al Institutului pentru Studierea Războiului (ISW) a arătat că Rusia ar fi intensificat cooperarea cu Coreea de Nord, ca parte a eforturilor de a cumpăra obuze de artilerie, pe fondul penuriei interne. ISW amintește că Ministerul de Externe nord-coreean a anunțat pe 20 ianuarie că președintele rus, la o întâlnire cu șeful ministerului, și-a exprimat disponibilitatea de a vizita Coreea de Nord în viitorul apropiat. Ultima vizită oficială a lui Putin la Phenian s-a petrecut în 2000.

La sfârșitul lunii decembrie, Bloomberg a scris că portul nord-coreean Najin, situat lângă granița cu Rusia, și-a reluat operațiunile. Publicația se referea la imagini din satelit realizate din octombrie până în decembrie 2023. Bloomberg a remarcat că navele din port au oprit senzorii care le permit să-și determine locația, transformându-se în „nave fantomă”.

Coordonatorul pentru comunicații strategice în cadrul Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, John Kirby, a declarat la mijlocul lunii octombrie că nord-coreenii au transferat peste o mie de containere cu echipamente militare și muniție în Rusia.

La începutul lunii ianuarie, Kirby a mai susținut că trupele ruse au început să folosească rachete balistice obținute din Coreea de Nord, pentru a ataca Ucraina. Potrivit acestuia, armata rusă a folosit aceste rachete în timpul bombardării Ucrainei pe 30 decembrie 2023 și 2 ianuarie 2024. Procurorul general ucrainean Andrei Kostin a declarat, ulterior, că datele preliminare arată că trupele ruse au folosit rachete fabricate în Coreea de Nord când au bombardat Harkovul, pe 2 ianuarie.

Secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov a spus că nu există dovezi ale livrărilor de arme din Coreea de Nord către Rusia.

