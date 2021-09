La ediția din acest an, șase echipe internaționale, premiate la festivaluri de renume din Germania, Japonia, Statele Unite ale Americii, Ucraina, Ungaria și România, își vor disputa titlul iMapp Bucharest 2021. Lucrările acestora vor fi proiectate pe fațada Palatului Parlamentului de 23.000 mp. În deschiderea evenimentului, pe scena din Piața Constituției va mixa DJ CS84 și va concerta trupa Subcarpați.

A șaptea ediție a evenimentului are tema „The Show Must Go On”, iar conform organizatorilor, „prezintă domenii de impact în societatea contemporană (artă, muzică, sportul, educația și turismul), care au capacitatea de a se reinventa și de a asigura efervescența și dinamismul unei vieți care ne-a lipsit tuturor atât de mult”.

Cine participă la iMapp Bucharest 2021

Darklight Studio

Este câștigătorul ultimei ediții a Zsolnay Light Festival din Budapesta, Ungaria. Darklight Studio, fondat de Ricardo Silveira CanCado sau VJ Eletroiman, originar din Brazilia, a început în anul 2000 prin a face stage design, iar în ultimii 8 ani s-a dedicat video mapping-ului. El este, de asemenea, coordonatorul TkLab, un spațiu de lucru și experimentare vizuală din cadrul comunității Telenoika.

Jonas Denzel

Este câștigătorul ultimei ediții a festivalului Genius Loci Weimar din Germania. Denzel este regizor și artist vizual, creator de instalații de lumină, video mapping și film documentar. Este cunoscut în multe orașe din Germania și Statele Unite ale Americii pentru proiectele sale realizate pentru spații publice.

Flightgraf

Este câștigătorul ultimei ediții a festivalului luminii, Borealis, din Seattle, Statele Unite ale Americii. Acesta este un duo creativ din Tokio, Japonia. Kento Tomiyoshi și Makoto Shozu creează împreună experiențe unice prin artă și tehnologie. Au câștigat numeroase premii la competiții și festivaluri internaționale de pe 3 continente: Europa, Asia și America.

Li Cheng

Este câștigătorul ultimei ediții a concursului One Minute Projection Mapping din Tokio, Japonia. Li Cheng este un tânăr artist CG din China, recunoscut și premiat pentru proiectele sale de video mapping. Favorit al publicului de cele mai multe ori, Li continuă să își trăiască visul de a recrea vizual cele mai renumite clădiri din lume.

Dies

Este câștigătorul ultimei ediții a Festivalului Luminii din Kiev, Ucraina. Fabio Volpi, poreclit Dies, este un artist vizual cu diplomă în arhitectură. Din 2001 creează evenimente multimedia în zeci de orașe din întreaga lume. Din 2012 este profesor la Academiile de Artă din Milano și Roma și a început proiectul său personal.

Michele Pusceddu

Este câștigătorul ultimei ediții din 2019 a concursului internațional de video mapping iMapp Bucharest. Născut în Italia, Michele este programator și artist vizual, specializat în grafică 3D și video mapping. Printre proiectele sale se numără producții de teatru, video și evenimente muzicale grandioase, produse în întreaga lume.

Reguli speciale și mască obligatorie

Evenimentul se deschide la ora 17:00, iar accesul este liber, fiind permis, în conformitate cu normele în vigoare, exclusiv persoanelor care prezintă documente care să ateste că sunt vaccinate cu schema completă, cu test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore, cu test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore sau se află în perioada cuprinsă între a 15-a și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Purtarea măștii de protecție este obligatorie pe întreaga durată a evenimentului. Mai mult, toți participanții vor trece printr-un triaj, care constă în termoscanarea participanților, iar temperatura maximă admisă este de 37,3°C.

Mai multe obiecte sunt interzise

Organizatorii evenimentului de sâmbătă au prezentat o listă cu mai multe obiecte care nu sunt acceptate în interiorul zonei de la iMapp Bucharest 2021:

apă, băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice, recipiente de sticlă sau plastic, mâncare, conserve;

biciclete, trotinete, longboards, skateboards, role, patine cu rotile, segway, monociclu, hoverboards; Organizatorul pune la dispoziția publicului o parcare de biciclete la intrarea în eveniment;

materiale toxice, inflamabile sau explozibile, spray-uri paralizante și articole pirotehnice;

lasere, bannere, steaguri;

arme, cuțite, lanțuri sau orice alte obiecte contondente / arme albe, substanțe interzise, droguri;

drone sau alte echipamente care pot fi ridicate deasupra participanților.

Zonă specială de Food Trucks

Pe lângă spectacolul de sunet și lumini, participanții la eveniment vor avea parte și de o zonă specială de Food Trucks la iMapp Bucharest 2021. Zeci de rulote speciale vor vinde participanților o mulțime de sortimente de mâncare, de la pizza la hamburgeri, la fructe de mare, hot dog sau dulciuri de toate felurile.

