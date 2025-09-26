Contextul geopolitic și traiectoria pro-europeană

Viitorul Moldovei, o ţară cu 2,4 milioane de locuitori, situată între Ucraina şi România, este urmărit cu atenţie de Europa, relatează The Guardian, într-o analiză.

De asemenea, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat săptămâna aceasta că Moldova are nevoie de sprijin pentru a preveni intrarea sub influenţa Rusiei, soartă care a lovit deja Georgia şi Belarus. „Europa nu îşi poate permite să piardă şi Moldova”, a declarat el în faţa Adunării Generale a ONU de la New York.

Poziția strategică a Moldovei, la granița cu Ucraina și NATO prin România, i-a adus un rol important pe scena diplomatică. În 2021, partidul pro-european Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de Maia Sandu, a câștigat alegerile cu o majoritate confortabilă. După invazia Rusiei în Ucraina, Moldova a solicitat aderarea la Uniunea Europeană, obținând rapid statutul de candidat și stabilind ca obiectiv aderarea până în 2030.

Maia Sandu, realeasă în funcția de președinte anul trecut, a susținut un referendum pentru aderarea la UE, câștigat însă la limită. Ambele scrutine au fost marcate de acuzații de interferență rusă, inclusiv un presupus transfer de 15 milioane de dolari către 130.000 de moldoveni pentru influențarea voturilor, o schemă atribuită unui interpus pro-rus.

Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre
Recomandări
Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre

Sondajele indică o competiție strânsă între PAS și partidele de opoziție pro-ruse sau pro-europene doar declarativ. Fără o majoritate parlamentară, guvernul ar putea întâmpina dificultăți în implementarea reformelor economice și politice necesare aderării la UE. Moldova continuă să se confrunte cu sărăcia, inflația și provocările generate de refugiații ucraineni.

Maia Sandu a avertizat că un guvern pro-Moscova ar putea deveni „o rampă de lansare pentru atacuri hibride asupra UE”. Într-o vizită recentă la Chișinău, premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat: „Nu poate exista o UE sigură, o Polonie, o Franță și o Germanie sigure fără o Moldovă independentă”.

Actorii principali ai alegerilor

Maia Sandu, absolventă a Universității Harvard și fostă funcționară la Banca Mondială, a fondat PAS în 2016. Alături de ea se află Dorin Recean, economist pro-occidental și prim-ministru din februarie 2023.

PAS se confruntă cu opoziția Blocului Patriotic, o alianță pro-rusă din care face parte fostul președinte Igor Dodon. Blocul Patriotic consideră că integrarea europeană amenință independența Moldovei și susține o apropiere de Rusia, potrivit The Guardian.

Un alt jucător important este Blocul Alternativa, condus de primarul Chișinăului, Ion Ceban, și Alexandru Stoianoglo. Deși pro-european în aparență, Alternativa critică guvernul pentru lipsa progreselor economice.

Analiștii consideră că acest bloc ar putea fi un „cal troian” pentru influența Rusiei. Partidul populist anti-establishment „Partidul Nostru”, condus de Renato Usatîi, și grupările legate de oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat în 2023 pentru fraudă, sunt alți actori relevanți. Șor este acuzat și de orchestrarea cumpărării masive de voturi la alegerile anterioare.

Sistemul electoral și diaspora

Alegerile parlamentare vor desemna 101 membri printr-un sistem proporțional. Diaspora, estimată la un milion de moldoveni, joacă un rol esențial. Alegătorii din Europa de Vest au fost decisivi pentru succesul PAS și pentru rezultatul referendumului pro-UE.

În schimb, regiunea separatistă Transnistria, controlată de separatiști pro-ruși, reprezintă un factor imprevizibil. De obicei, rata de participare la vot a fost foarte scăzută, dar analiştii spun că Rusia a intensificat dezinformarea în regiune.

Posibile rezultate și riscuri

Sondajele sugerează câteva scenarii: PAS ar putea câștiga la limită, continuând agenda pro-UE, dar fără o majoritate clară, ceea ce ar complica formarea unui guvern.

Alternativ, opoziția pro-rusă ar putea prelua controlul, slăbind traiectoria europeană a Moldovei. În cel mai rău caz, impasul politic ar putea duce la alegeri anticipate.

MApN confirmă pentru Libertatea că în 38 de situații, fragmente de dronă au ajuns pe teritoriul României de la începutul războiului
Recomandări
MApN confirmă pentru Libertatea că în 38 de situații, fragmente de dronă au ajuns pe teritoriul României de la începutul războiului

Interferența externă rămâne o preocupare majoră. Autoritățile moldovene au reținut recent 74 de persoane în legătură cu un presupus complot susținut de Rusia pentru a provoca revolte.

Premierul Recean a acuzat Kremlinul că a cheltuit sute de milioane de euro pentru a destabiliza țara. Moscova a respins acuzațiile. Un raport al Digital Forensic Research Lab avertizează asupra „amenințărilor hibride persistente conduse de Rusia”, inclusiv dezinformare, atacuri cibernetice și finanțare ilicită. Aceste acțiuni, combinate cu fragmentarea politică, riscă să descurajeze alegătorii și să afecteze integritatea alegerilor, concluzionează experții.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Libertatea, în „Plaha”, serialul despre corupția din Republica Moldova
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ilie Bolojan vine cu cea mai bună veste a anului! Românii nici că s-au așteptat la așa decizie. Nimeni NU spera la asta tocmai acum. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp a făcut mare vâlvă
Viva.ro
Ilie Bolojan vine cu cea mai bună veste a anului! Românii nici că s-au așteptat la așa decizie. Nimeni NU spera la asta tocmai acum. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp a făcut mare vâlvă
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Câți bani a obținut Raluca Bădulescu pentru cele 3 săptămâni de Asia Express. Suma este impresionantă, însă Florin Stamen a primit mult mai puțin
Elle.ro
Câți bani a obținut Raluca Bădulescu pentru cele 3 săptămâni de Asia Express. Suma este impresionantă, însă Florin Stamen a primit mult mai puțin
gsp
Din 1995 a locuit în Spania, acum s-a întors în România și e șocat: „Arată jalnic! Ne-am întors cu 40 de ani în urmă, m-a apucat depresia”
GSP.RO
Din 1995 a locuit în Spania, acum s-a întors în România și e șocat: „Arată jalnic! Ne-am întors cu 40 de ani în urmă, m-a apucat depresia”
Răsturnare: instanța a schimbat decizia în cazul lui Toto Dumitrescu
GSP.RO
Răsturnare: instanța a schimbat decizia în cazul lui Toto Dumitrescu
Parteneri
După Dana Nălbaru, o altă super vedetă din România s-a pocăit. A trecut la penticostali, de dragul soțului: ”Am fost atinsă de Duhul Sfant”. Acum apare cu batic și rochii lungi
Libertateapentrufemei.ro
După Dana Nălbaru, o altă super vedetă din România s-a pocăit. A trecut la penticostali, de dragul soțului: ”Am fost atinsă de Duhul Sfant”. Acum apare cu batic și rochii lungi
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Avantaje.ro
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă
Tvmania.ro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă

Alte știri

Pensionarii au plătit degeaba pentru adeverințele de recalculare a pensiilor: statul nu are bani pentru majorări
Știri România 13:12
Pensionarii au plătit degeaba pentru adeverințele de recalculare a pensiilor: statul nu are bani pentru majorări
Mitul imigranților asiatici, din Nepal și Sri Lanka, demontat: 2 din 3 imigranți sunt români reveniți acasă
Știri România 11:49
Mitul imigranților asiatici, din Nepal și Sri Lanka, demontat: 2 din 3 imigranți sunt români reveniți acasă
Parteneri
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Adevarul.ro
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Mircea Lucescu laudă FCSB-ul după victoria cu Eagles: “Mi-aş dori să arate aşa şi naţionala României”. Laude pentru Târnovanu: “A fost senzaţional! Am greşit cu Moldovan”
Fanatik.ro
Mircea Lucescu laudă FCSB-ul după victoria cu Eagles: “Mi-aş dori să arate aşa şi naţionala României”. Laude pentru Târnovanu: “A fost senzaţional! Am greşit cu Moldovan”
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă

Monden

Dana Rogoz a împlinit 40 de ani. Mesajul sugestiv al actriței: „Cât de multe lucruri îmi mai doresc încă”. Ce a zis despre soțul Radu și copii
Stiri Mondene 13:11
Dana Rogoz a împlinit 40 de ani. Mesajul sugestiv al actriței: „Cât de multe lucruri îmi mai doresc încă”. Ce a zis despre soțul Radu și copii
Cum a apărut manechinul Irina Motoc la „Milano Fashion Week”. Apariție spectaculoasă pe podiumul din Italia
Stiri Mondene 12:50
Cum a apărut manechinul Irina Motoc la „Milano Fashion Week”. Apariție spectaculoasă pe podiumul din Italia
Parteneri
Rihanna a născut o fetiță și a dezvăluit PRIMA IMAGINE cu micuța care a abia a venit pe lume! Ce nume special a ales artista pentru al treilea copil al ei. FOTO
Elle.ro
Rihanna a născut o fetiță și a dezvăluit PRIMA IMAGINE cu micuța care a abia a venit pe lume! Ce nume special a ales artista pentru al treilea copil al ei. FOTO
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
Paula Seling, dezvăluiri cu ochii în lacrimi despre fiica adoptivă: „Ea este un copil foarte iubit”. Ce pasiune are Elena
TVMania.ro
Paula Seling, dezvăluiri cu ochii în lacrimi despre fiica adoptivă: „Ea este un copil foarte iubit”. Ce pasiune are Elena
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
ObservatorNews.ro
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Parteneri
Acuzații ȘOCANTE la adresa lui Neymar: „Dependent de whisky, băuturi energizante și narghilea” » Scandalul izbucnit în Brazilia
GSP.ro
Acuzații ȘOCANTE la adresa lui Neymar: „Dependent de whisky, băuturi energizante și narghilea” » Scandalul izbucnit în Brazilia
FIFA plănuiește o revoluție a penalty-urilor » Pierluigi Collina asigură: „Va fi o binecuvântare pentru portari”
GSP.ro
FIFA plănuiește o revoluție a penalty-urilor » Pierluigi Collina asigură: „Va fi o binecuvântare pentru portari”
Parteneri
Cum deosebești o gripă de COVID? Cazurile ambelor virusuri cresc odată cu toamna
Mediafax.ro
Cum deosebești o gripă de COVID? Cazurile ambelor virusuri cresc odată cu toamna
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Wowbiz.ro
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
StirileKanalD.ro
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
Cine este femeia care a murit în accidentul din Iași! Anișoara se afla în mașină cu fiul ei, care suferă de o afecțiune severă
KanalD.ro
Cine este femeia care a murit în accidentul din Iași! Anișoara se afla în mașină cu fiul ei, care suferă de o afecțiune severă

Politic

Nunta lui Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru este „o chestiune personală”. Noile declarații ale președintelui despre eveniment: „Gândim absolut la fel”
Politică 09:44
Nunta lui Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru este „o chestiune personală”. Noile declarații ale președintelui despre eveniment: „Gândim absolut la fel”
La ce oră se deschid secțiile de votare la alegerile parlamentare din Republica Moldova
Politică 08:00
La ce oră se deschid secțiile de votare la alegerile parlamentare din Republica Moldova
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Giovanni Becali surprinde după victoria FCSB: “Mi-a fost frică de un dezastru!”. Îl cere titular pe Târnovanu la națională: “Obligatoriu cu Austria!”
Fanatik.ro
Giovanni Becali surprinde după victoria FCSB: “Mi-a fost frică de un dezastru!”. Îl cere titular pe Târnovanu la națională: “Obligatoriu cu Austria!”
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt