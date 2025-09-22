Peste 250 de percheziții efectuate în Moldova

Forțele de ordine din Republica Moldova au efectuat peste 250 de percheziții în cadrul unei cauze penale care a vizat pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masǎ, coordonate din Federația Rusă.

Descinderile au vizat 111 persoane instruite, inclusiv în Serbia, de servicii ale Federației Ruse, cu scopul organizării unor acte de dezordine în masă în contextul electoral.

Mai multe detalii au fost oferite de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteața, și procurorul șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Victor Furtunǎ într-o conferință de presă.

Din luna iulie 2025, PCCOCS investigează această cauză penală care vizează pregătirea dezordinilor în masă în Republica Moldova, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

În cursul urmăririi penale a fost identificată activitatea unui grup de persoane care, în mod sistematic, se deplasa în Serbia, unde erau instruiți cu scop de a pregăti destabilizări și dezordini în masă.

Au fost reținute 74 de persoane

Operațiunea de anvergură s-a soldat cu reținerea a 74 de persoane, suspectate că ar fi fost instruite în Serbia, sub coordonarea unor exponenți ai serviciilor speciale rusești, pentru a provoca violențe și dezordini în masă.

„În cadrul investigațiilor, a fost documentată activitatea unui grup de persoane care, sistematic, au mers în Serbia, unde au beneficiat de instruiri. Persoanele suntpreponderent tineri, cu vârstele cuprinse între 19 și 45 de ani. Au avut un scop tactic, având drept obiectiv pregătirea pentru provocarea dezordinilor în masă în legătură cu desfășurarea scrutinului electoral actual sub supravegherea unor instructori străini”, a declarat Victor Furtună, procurorul șef al PCCOCS.

Pentru participarea la instruiri primeau câte 400 de euro

Potrivit acestuia, pentru participarea la instruiri, fiecare persoană primea o remunerație de aproximativ 400 de euro.

Tematica antrenamentelor includea tactici de destrămare a cordoanelor forțelor de ordine, metode de opunere a rezistenței, mânuirea mijloacelor speciale precum bastoanele de cauciuc și chiar instrucțiuni privind utilizarea armelor de foc.

În urma a peste 250 de percheziții efectuate în nordul, centrul și sudul țării, vizând 111persoane, au fost ridicate telefoane mobile, cartele SIM, arme și muniții, echipamente speciale de camuflaj, corturi și sume de bani. Dintre suspecți, 74 de persoane au fost reținute pentru 72 de ore, o parte dintre acestea colaborând deja cu ancheta și oferind detalii despre organizatori și instructori.

Persoanele implicate erau antrenate de cetățeni ai Federației Ruse

Viorel Cernăuțeanu, șeful IGP, a subliniat că persoanele, care au mers în Serbia pentru instruire, erau antrenate de cetățeni ai Federației Ruse. Acesta a adăugat că unii participanți au fost recrutați sub pretextul unor „pelerinaje”, fără a cunoaște inițial scopul real al deplasării.

„Toate persoanele care mergeau în Serbia, în mod special, suplimentar am avut persoane pregătite și pe teritoriul Republicii Moldova în acest context, erau pregătite de persoane din afara Republicii Moldova și din afara Serbiei. Vorbim clar de persoane din Federația Rusă care erau antrenate în acest proces de pregătire pentru dezordine și destabilizare”, a precizat Viorel Cernăuțeanu.

Au fost vizați și membri ai partidului condus de fostul președinte Igor Dodon

Potrivit Ziarului de Gardă, perchezițiile de luni au vizat și conducători de filiale al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), condus de fostul președinte pro-rus Igor Dodon. PSRM candidează în alegerile parlamentare într-o alianță de stânga și pro-rusă formată împreună cu Partidul Comuniștilor, Partidul Viitorul Moldovei și Partidul Inima Moldovei. Alianța, denumită Blocul Electoral Patriotic, a fost înființată după o întâlnire la Moscova între Igor Dodon (PSRM), fostul prim-ministru Vasile Tarlev (Partidul Viitorul Moldovei) și fosta bașcană a Găgăuziei Irina Vlah (Partidul Inima Moldovei).

Șeful Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova a subliniat că afilierile persoanelor cercetate „la unele partide politice sau grupări criminale ghidate din exterior s-au constatat ulterior, în cadrul măsurilor de investigație”.

Autoritățile au precizat că investigațiile continuă pentru a identifica toți membrii rețelei și a preveni orice risc la adresa securității naționale. Infracțiunea de pregătire a dezordinilor în masă se pedepsește cu închisoare de la 4 la 8 ani.

Detalii despre coordonatorii ruși ai rețelei

Directorul SIS, Alexandru Musteața, a oferit detalii concrete despre coordonatorii rețelei.

„În spatele planificării care se făcea în Serbia se afla un coordonator direct, reprezentant al unui serviciu special al Federației Ruse, având apelativul ‘Bes’. Totodată, un alt exponent al serviciilor speciale ruse a fost stabilit ca fiind cetățeanul Federației Ruse Pavlov Andrei Vladimirovici, ofițer al Direcției Generale de Informații Militare (GRU)”, a precizat Alexandru Musteața.

