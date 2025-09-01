Impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor revine. Decizia, luată în coaliția PSD-PNL-USR-UDMR

S-a revenit la impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor

Eliminarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor era prevăzută în pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare, adoptat de Guvernul Bolojan în ședința din 29 august.

Dar, în urma ședinței de coaliție de astăzi, s-a revenit asupra deciziei, cu doar câteva ore înainte de asumarea pachetului 2 în Parlament.

„PSD a refuzat înlocuirea IMCA (n.red. impozitul minim pe cifra de afaceri) cu taxa pe afiliati, care privea doar multinaționalele, nu companiile românești”, au precizat sursele citate pentru Libertatea.

Hotărârea politică a avut la bază amendamentele depuse în cursul zilei la pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare.

Guvernul Bolojan eliminase impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor în urmă cu 3 zile

Ministrul PNL de finanțe, Alexandru Nazare, a anunțat vineri, 29 august, eliminarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor, prezentând-o drept „o mǎsurǎ necesară pentru relansarea investițiilor private”.

„O măsură foarte importantă este eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a companiilor de peste 50 de milioane de euro, care nu discrimina între companii românești și companii străine, le trata pe toate la fel. Noul sistem de impozitare pe care l-am propus tratează punctual acele cheltuieli ale companiilor multinaționale care sunt sensibile, vorbim de cheltuieli de management, vorbim de consultanță, vorbim de proprietate intelectuală, și atrage atenția asupra unei mai bune monitorizări a acestor cheltuieli tocmai pentru a trata exact acele puncte sensibile și nu întreaga dezvoltare a unei companii multinaționale, pentru că ne dorim investiții din partea acestor companii”, a spus Nazare.

Recomandări Lista taxelor majorate de la 1 septembrie 2025. Șoferii plătesc mai mult pentru rovinietă, unii români rămân fără asigurare de sănătate

Decizia Guvernului Bolojan venise în contextul în care mamele în concediu de creștere a copilului şi pensionarii au fost obligați să plătească taxe, iar „bogații au fost scutiți”, lucru contestat de PSD.

Mai exact, pe 7 iulie, premierul Ilie Bolojan a anunțat că mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului vor plăti contribuția la sănătate (CASS), la fel ca bătrânii care au pensii mai mari de 3.000 de lei net lunar, este vorba despre o taxă de 10%. Întrebat de ce a fost nevoie de așa ceva, Bolojan a răspuns că este nevoie de un sistem de sănătate mai bun, că și mamele au nevoie de „beneficiile sistemului medical” și că România nu își mai permite excepții.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE