De Mihai Niculescu,

„Tăiaţi cu 30% salariile şi indemnizaţiile miniştrilor, parlamentarilor, primarilor, preşedinţilor de CJ, consilierilor locali şi judeţeni. Impozitaţi cu 30% pensiile speciale” este mesajul promovat miercuri de Partidul Mișcarea Populară, în timpul stării de urgență.

„Având în vedere crizele sanitară, economică şi socială cu care se confruntă România în acest moment, cuvântul de ordine trebuie să fie ‘solidaritate’. Costurile economice uriaşe pe care le presupun măsurile anunţate de Executiv nu pot fi puse exclusiv în cârca statului şi decontul să fie făcut exclusiv de către români sau de către mediul de afaceri care este pus cu tâmpla pe bordură în acest moment. De aceea, politicienii care au ales să fie lideri ai ţării sau ai comunităţilor locale trebuie să arate că înţeleg dificultatea uriaşă prin care trece România şi să acţioneze pe cale de consecinţă diminuându-şi obligatoriu veniturile obţinute de la stat cu 30% până la trecerea crizei” a transmis Cătălin Cristache, potrivit Agerpres.

PMP a calculat o economie de 50 de milioane de euro la buget dacă se vor aplica măsurile de reducere a veniturilor pentru politicieni.

„Ca semn de normalitate şi solidaritate, se impune tăierea cu 30% a salariilor şi indemnizaţiilor miniştrilor, parlamentarilor, primarilor, preşedinţilor de consilii judeţene, consilierilor locali şi judeţeni. Vorbim de o economie la buget de aproximativ 50 de milioane de euro lunar, ceea ce se poate traduce în 1.000 de ventilatoare mecanice care pot fi aduse încă din prima lună în România. Nu rezolvăm problema economică macro, dar putem rezolva probleme punctuale. E momentul ca politicienii să facă aşa cum spun americanii: put your money where your mouth is”, a declarat deputatul PMP Cătălin Cristache.

PMP cere Guvernului Orban promovarea a două ordonanțe de urgență în acest sens iar dacă asta nu se va întâmpla, formațiunea va merge pe calea obișnuită.

„Voi iniţia eu însumi două proiecte legislative în acest sens la începutul săptămânii viitoare. Cu menţiunea că, evident, asta va face procesul ceva mai anevoios şi vom ajunge tot la mâna majorităţii parlamentare PSD – ProRomânia – ALDE – UDMR” a atras atenția Cristache.

„Nu există vreun moment de susţinere populară mai favorabil decât acum pentru a rezolva problema pensiilor speciale. Iar aceasta se poate face prin impozitarea cu 30% a tuturor acestor venituri. Fără calcule complicate, fără deduceri, fără birocraţie” este concluzia liderului PMP.

Liderul PSD Timiș, deputatul Alfred Simonis, a lansat și el ideea reducerilor pensiilor speciale, printr-o postare pe Facebook

„Pensiile speciale trebuie tăiate! Iar banii economisiți să meargă la Sănătate! Foarte mulți români suferă în aceste momente din cauza crizei. Mulți au fost deja trimiși în șomaj tehnic, alții își văd afacerile năruite și un viitor deloc fericit în față. Ei nu trebuie lăsați singuri să suporte efectele grave ale acestei crize, în timp ce alții se bucură în continuare de pensii speciale de zeci de mii de lei. Este timpul să facem ordine! Impozitarea drastică a pensiilor speciale este prima măsură de bun-simț! Acei bani sunt mai utili azi pentru a cumpăra echipamente de protecție pentru medici, ventilatoare sau alte materiale sanitare de maximă urgență. Voi merge până la capăt și vreau ca acest proiect să treacă cât mai repede prin Parlament. Pentru că solidaritatea nu trebuie doar declarată, ci demonstrată prin fapte! ” a scris Alfred Simonis.

