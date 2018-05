În ce filme și seriale a jucat Meghan Markle

Meghan și-a făcut debutul în cinematografie în anul 2002, când a apărut într-un episod din serialul ”General Hospital”, ea jucând rolul lui Jill. Doi ani mai târziu, ea a apărut în serialul ”Century City”, când a jucat-o pe Natasha.

În 2005, tânăra Meghan Markle a avut o apariție notabilă în rolul lui Cori, în serialul ”Cuts”, iar în același an a jucat în filmul ”A Lot Like Love”, unde a avut un rol secundar, și în serialul ”Love, Inc.” când a interpretat-o pe Teresa Santos, arată site-ul IMDB.

În 2006, Meghan avea să joace și în serialul ”The War at Home”, având rolul lui Susan, în filmul pentru TV ”Deceit” și în altă producție importantă, ”CSI: New York”.

Peste alți doi ani, ea și-a mai făcut apariția în serialul 90210, când a jucat în două episoade. În același an a mai jucat în serialele și filmele ”’Til Death”, ”The Apostles” și ”Good Behavior”.

În 2009 a început să joace în serialele ”Knight Rider”, ”Without a Trace”, ”Frindge” și ”The Ligue”, urmând ca în 2010 să apară în peliculele ”Rememeber Me”, ”Get Him to the Greek”, ”The Candidate” și în seriul ”CSI: Miami”.

Din 2011, ea a început să o interpreteze pe Rachel Zane în serialul ”Suits”, dar a mai jucat și în alte seriale și filme precum ”Horrible Bosses”, ”Dysfunctional Friends”, ”Castle”, Random Encounters”, ”When Sparks Fly”, ”Anti-Social și ”Dater’s Handbook”.

Nunta regală dintre Prințul Harry și Meghan Markle a avut loc sâmbătă, pe 19 mai. Prințul Harry și Meghan Markle s-au căsătorit la Capela St. George de la Castelul Windsor, nunta celor doi fiind unul dintre cele mai așteptate evenimente mondene ale anului, fiind urmărit de milioane de oameni de pe întregul glob.

