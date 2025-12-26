Conform procurorilor, Konovalov a comis „infracțiunea” în timpul unei „misiuni externe pe termen lung” în Statele Unite. Diplomatul este acuzat că a furnizat „proactiv” informații clasificate către serviciile secrete americane în schimbul unor recompense financiare. Un dosar penal a fost deschis împotriva sa în baza articolului 275 din Codul Penal al Federației Ruse, care se referă la „trădare”.

Acuzațiile sunt formulate în baza unor presupuse constatări ale Serviciului Federal de Securitate (FSB, principalul succesor al KGB-ului sovietic), care nu a specificat ce informații ar fi transmis Konovalov părții americane sau cu ce agenție ar fi colaborat.

Serviciile secrete americane nu au comentat acest caz, care a fost făcut public de regimul de la Moscova în contextul unor eforturi diplomatice intense ale administrației Trump de a pune capăt războiului din Ucraina.

Potrivit cotidianul economic rus Kommersant, Arseni Konovalov a deținut funcția de secretar de rang II la Consulatul General al Rusiei din Houston. Acesta a lucrat în SUA între 2014 și 2017.

