Ştiri În urma dezvăluirilor din Libertatea, Europa FM a anunțat că renunțase la campania publicitară comandată de Gabriela Firea și că donează cei 167.000 de lei încasați deja!

”Încă de la începutul lunii octombrie ne-am dat seama că, de fapt, e o campanie în care e elogiat primarul, nu realizările din spitale, și am oprit-o. N-am vrut să pară o laudă și n-am anunțat oprirea. Dar astăzi am văzut ce a publicat Libertatea în legătură cu suprevaluările de la Gomoiu și am decis să facem totul public”, a spus Andrada Burdălescu, directorul postului Europa FM.