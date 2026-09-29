Înapoi la școală cu performanțe de top: cum transformă NVIDIA Blackwell experiența de studiu și gaming

Începutul noului an universitar aduce o suită variată de provocări tehnice pentru studenți, indiferent dacă aceștia sunt viitori ingineri, arhitecți, creatori de conținut vizual sau gameri pasionați. Pentru a face față cerințelor academice tot mai ridicate și pentru a te bucura de divertisment de cea mai înaltă calitate, ai nevoie de un echipament capabil să facă tranziția fără efort de la proiectele de laborator la sesiunile intense de gaming.

ASUS ROG Strix G16 (2025) redefinește conceptul de „Back to School”, simbolizând un nou concept de laptop pentru studenți, un portabil care devine partenerul digital complet capabil să acopere de la A la Z toate cerințele universitare prin integrarea noilor cipuri grafice din seria NVIDIA GeForce RTX 50, construite pe arhitectura Blackwell.

Putere reală și eficiență pentru multitasking și proiecte complexe

ROG Strix G16 (2025) poate fi configurat cu NVIDIA GeForce RTX 5060, RTX 5070, până la RTX 5080 Laptop GPU, ambele echipate cu memorie GDDR7 rapidă și suficientă putere în modul Manual până la 255 wați pentru a susține atât sesiunile de gaming, cât și volumul de muncă tipic unui student la un profil tehnic. Diferența față de generațiile anterioare se simte mai ales atunci când rulezi mai multe aplicații simultan, de la un browser cu zeci de tab-uri deschise pentru documentare, până la softuri de proiectare care rulează în fundal.

Aici intervine, de fapt, marele avantaj al arhitecturii Blackwell: nucleele CUDA și Tensor de nouă generație. Pentru un student la Politehnică sau la o facultate de arhitectură, asta se traduce în timpi de randare vizibil mai mici în Blender la proiectele de modelare 3D, randări mai rapide de MATLAB și DaVinci Resolve la editarea de conținut, dar și un desen tehnic mai rapid în AutoCAD. Pentru proiectele care implică inteligență artificială, tot mai frecvente în programele de studiu actuale, nucleele Tensor accelerează antrenarea și inferența modelelor, scurtând timpul petrecut așteptând rezultate și lăsând mai mult spațiu pentru partea creativă a proiectului.

Un laptop de studiu trebuie să reziste ore întregi în bibliotecă sau la cursuri, fără să fie legat permanent la priză. Arhitectura Blackwell aduce un salt important la capitolul eficiență energetică, oferind performanță superioară raportat la puterea consumată. Practic, ROG Strix G16 (2025) reușește să livreze un nivel de performanță ridicat fără să sacrifice autonomia, un aspect esențial pentru cei care își petrec ziua între amfiteatru, bibliotecă și cafenea, cu laptopul mereu în geantă.

Foto: ASUS România

NVIDIA DLSS și noile lansări din toamnă

Latura de gaming rămâne, evident, punctul forte al seriei ROG Strix. Tehnologia NVIDIA DLSS 4.5 aduce un salt vizibil de performanță și claritate vizuală în titlurile actuale, iar unul dintre cele mai așteptate jocuri ale sezonului, Gears of War E-DAY, este construit tocmai pentru a profita de aceste tehnologii încă de la lansare. Pentru un gamer se care joacă seara, după cursuri, diferența dintre un joc fluid, cu Ray Tracing activat, și unul compromis pentru performanță este uriașă, iar noile chipuri grafice RTX 5060 și RTX 5070, combinate cu tehnologia NVIDIA DLSS 5, un adevărat moment GPT pentru grafica pe calculator, fac posibilă atingerea unui realism vizual ce păstrează nealterată viziunea creativă a artistului, dar o împletește în mod dramatic cu randarea generată de Inteligența Artificială. Tehnologia NVIDIA DLSS 5 deja disponibilă în jocul NBA 2K27.

Bonusuri ASUS pe care nu trebuie să le ratezi

Dincolo de specificațiile tehnice, ASUS vine cu două avantaje suplimentare, gândite special pentru contextul „Back to School”. Primul este programul ASUS Perfect Warranty, disponibil și în România, care oferă protecție împotriva daunelor accidentale, o asigurare binevenită fără costuri suplimentare pentru un laptop care va călători zilnic în rucsac, între cămin, facultate și bibliotecă. Nu uita să îți înregistrezi noul laptop în 90 de zile din momentul achiziției pentru a beneficia de această garanție.

Foto: ASUS România