Incendiul a izbucnit în jurul prânzului la fabrica Huiteng din Jinjiang, în provincia Fujian (sud-estul Chinei). Peste 180 de pompieri și salvatori au fost mobilizați pentru stingerea flăcărilor.

Xi Jinping a deplâns „pierderi umane grele”, în timp ce agenția oficială de presă China Nouă a anunțat un bilanț provizoriu de 28 de morți.

Imagini difuzate de postul public de televiziune CCTV arată pompieri luptând cu flăcările într-o clădire mare, albă, cu mai multe etaje, din care se ridică un fum negru și dens.

Unii oameni se adăposteau pe acoperiș, în timp ce flăcările devastau etajele inferioare ale clădirii.

Autoritățile au mobilizat 183 de pompieri și 35 de autospeciale pentru stingerea incendiului, potrivit Ministerului pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență.

„Trebuie depuse toate eforturile în operațiunile de căutare și salvare, susținerea familiilor, determinarea rapidă a cauzelor incidentului și stabilirea clară a responsabilității”, a subliniat Xi Jinping.

Ministerul pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă dă asigurări că incendiul este pe cale să fie stins.

Unele persoane erau blocate în fabrică şi nu puteau să fie contactate, potrivit agenției China Nouă.

China a lansat o campanie împotriva riscurilor de incendiu în clădiri înalte, după ce un incendiu uriaş a cuprins, în noiembrie anul trecut, mai mulţi zgârie-nori locuiţi la Hong Kong (sud) și a provocat moartea a 168 de persoane.

Doar o lună mai târziu, un incendiu izbucnit într-un imobil rezidenţial în provincia Guangdong (sud) s-a soldat cu 12 morţi.

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