Sursă video: IGSU

Misiunea a avut loc în condiții dificile, din cauza vântului puternic

Solicitarea de sprijin a fost primită în jurul orei 13:00, iar la momentul sosirii echipajelor, incendiul se manifesta violent la vegetație și la coronamentul arborilor, astfel că s-a extins rapid către căsuțele din interiorul campingului. Misiunea a avut loc în condiții dificile, din cauza vântului puternic, care a îngreunat acțiunile de stingere, conform IGSU.

Prezența unui număr mare de butelii GPL în interiorul campingului a fost un risc major, fiecare căsuță fiind dotată cu cel puțin o astfel de butelie. Pompierii români au evacuat peste 150 de butelii GPL.

Echipajele române au constituit din primele momente dispozitive de intervenție pentru limitarea propagării incendiului și protejarea construcțiilor aflate în pericol. De asemenea, au folosit surse de alimentare cu apă care au asigurat continuitatea operațiunilor de stingere.

Peste 20 de pompieri români au acționat în sprijinul autorităților franceze

Peste 20 de pompieri români au acționat în sprijinul autorităților franceze, cu trei autospeciale de stingere a incendiilor de pădure, cu o capacitate de 3.000 de litri fiecare, o autospecială de stingere de mare capacitate, de 10.000 de litri, o cisternă de 30.000 de litri, o autospecială de primă intervenție și comandă și o autospecială radio.

„Prin profesionalismul și efortul depus alături de omologii francezi, pompierii români au contribuit la limitarea propagării incendiului în sectoarele repartizate. Având în vedere suprafața afectată, intensitatea vântului și riscul ridicat de reaprindere, misiunea a continuat și pe timpul nopții, prin supravegherea permanentă a zonei, lichidarea focarelor active și prevenirea apariției unor noi incendii”, a transmis IGSU.

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Un incendiu a izbucnit în Sainte-Marie-la-Mer și s-a extins la Canet-en-Roussillon

Joi seară, 3.000 de oameni au fost evacuați în regiunea Pirineii Orientali, unde un incendiu a izbucnit în Sainte-Marie-la-Mer și s-a extins la Canet-en-Roussillon, relatează publicația franceză France Info.

Focul izbucnit la Sainte-Marie-la-Mer și extins la Canet-en-Roussillon a fost „stabilizat”, potrivit publicației menționate. Flăcările au mistuit 30 de hectare și au distrus 281 de bungalouri. Șase persoane, printre care un copil, au suferit răni ușoare, alături de doi pompieri. Prefectura a anunțat vineri că incendiul a fost „ținut sub control”.

„Șase civili, inclusiv un copil, au primit îngrijiri medicale pentru răni minore. Doi pompieri voluntari au suferit răni minore. Șapte ofițeri de poliție municipală au fost tratați la fața locului pentru inhalare minoră de fum”, se specifică în comunicat.

În departamentele Aude și Hérault, incendiile rămân active, dar nu mai avansează, conform pompierilor. Până acum, flăcările au ars 950 de hectare, iar un pompier a fost rănit ușor. În Narbonne, un alt incendiu a fost oprit după ce a afectat puțin peste 7 hectare.

În departamentul Gard, focul de la Roquemaure a fost controlat, după ce a distrus aproape 25 de hectare. De asemenea, 11 case au fost evacuate. Din fericire, nu au fost raportate victime. În Bouches-du-Rhône, două incendii au devastat 310 hectare.

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