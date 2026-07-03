Sursă video: IGSU

Misiunea a avut loc în condiții dificile, din cauza vântului puternic

Solicitarea de sprijin a fost primită în jurul orei 13:00, iar la momentul sosirii echipajelor, incendiul se manifesta violent la vegetație și la coronamentul arborilor, astfel că s-a extins rapid către căsuțele din interiorul campingului. Misiunea a avut loc în condiții dificile, din cauza vântului puternic, care a îngreunat acțiunile de stingere, conform IGSU.

Prezența unui număr mare de butelii GPL în interiorul campingului a fost un risc major, fiecare căsuță fiind dotată cu cel puțin o astfel de butelie. Pompierii români au evacuat peste 150 de butelii GPL. 

Echipajele române au constituit din primele momente dispozitive de intervenție pentru limitarea propagării incendiului și protejarea construcțiilor aflate în pericol. De asemenea, au folosit surse de alimentare cu apă care au asigurat continuitatea operațiunilor de stingere. 

Peste 20 de pompieri români au acționat în sprijinul autorităților franceze

Peste 20 de pompieri români au acționat în sprijinul autorităților franceze, cu trei autospeciale de stingere a incendiilor de pădure, cu o capacitate de 3.000 de litri fiecare, o autospecială de stingere de mare capacitate, de 10.000 de litri, o cisternă de 30.000 de litri, o autospecială de primă intervenție și comandă și o autospecială radio.

„Prin profesionalismul și efortul depus alături de omologii francezi, pompierii români au contribuit la limitarea propagării incendiului în sectoarele repartizate. Având în vedere suprafața afectată, intensitatea vântului și riscul ridicat de reaprindere, misiunea a continuat și pe timpul nopții, prin supravegherea permanentă a zonei, lichidarea focarelor active și prevenirea apariției unor noi incendii”, a transmis IGSU.

pompieri-romani-interventie-Republica- FrancezăIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 8

Un incendiu a izbucnit în Sainte-Marie-la-Mer și s-a extins la Canet-en-Roussillon

Joi seară, 3.000 de oameni au fost evacuați în regiunea Pirineii Orientali, unde un incendiu a izbucnit în Sainte-Marie-la-Mer și s-a extins la Canet-en-Roussillon, relatează publicația franceză France Info.

Focul izbucnit la Sainte-Marie-la-Mer și extins la Canet-en-Roussillon a fost „stabilizat”, potrivit publicației menționate. Flăcările au mistuit 30 de hectare și au distrus 281 de bungalouri. Șase persoane, printre care un copil, au suferit răni ușoare, alături de doi pompieri. Prefectura a anunțat vineri că incendiul a fost „ținut sub control”.

„Șase civili, inclusiv un copil, au primit îngrijiri medicale pentru răni minore. Doi pompieri voluntari au suferit răni minore. Șapte ofițeri de poliție municipală au fost tratați la fața locului pentru inhalare minoră de fum”, se specifică în comunicat.

În departamentele Aude și Hérault, incendiile rămân active, dar nu mai avansează, conform pompierilor. Până acum, flăcările au ars 950 de hectare, iar un pompier a fost rănit ușor. În Narbonne, un alt incendiu a fost oprit după ce a afectat puțin peste 7 hectare.

În departamentul Gard, focul de la Roquemaure a fost controlat, după ce a distrus aproape 25 de hectare. De asemenea, 11 case au fost evacuate. Din fericire, nu au fost raportate victime. În Bouches-du-Rhône, două incendii au devastat 310 hectare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
WOW! Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a lăsat înmărmuriți pe toți
Viva.ro
WOW! Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a lăsat înmărmuriți pe toți
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Fosta rivală a Simonei Halep și-a schimbat meseria » Viața de lux pe care o trăiește
GSP.RO
Fosta rivală a Simonei Halep și-a schimbat meseria » Viața de lux pe care o trăiește
VIRAL! Ea este considerată cea mai frumoasă fană de la Campionatul Mondial
GSP.RO
VIRAL! Ea este considerată cea mai frumoasă fană de la Campionatul Mondial
Parteneri
Cum au fost păcăliți Tudor și Iulia cu pensiunea și câți bani au investit: ”Nu am avut depresie în dragoste, cât am avut de la constructori”. Ireal ce au pățit cu afacerea
Libertateapentrufemei.ro
Cum au fost păcăliți Tudor și Iulia cu pensiunea și câți bani au investit: ”Nu am avut depresie în dragoste, cât am avut de la constructori”. Ireal ce au pățit cu afacerea
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Avantaje.ro
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Jorge a publicat imaginile din vacanță, dar toți s-au uitat la soția lui! Ramona Prodea, spectaculoasă în costum de baie
Tvmania.ro
Jorge a publicat imaginile din vacanță, dar toți s-au uitat la soția lui! Ramona Prodea, spectaculoasă în costum de baie

Știri România

Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Politică 02 iul.
Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Kelemen Hunor face o radiografie dură a crizei politice: „Guvernul e varză, Parlamentul e varză”. Un singur politician de vârf a scăpat de critici
Politică 02 iul.
Kelemen Hunor face o radiografie dură a crizei politice: „Guvernul e varză, Parlamentul e varză”. Un singur politician de vârf a scăpat de critici
Parteneri
Scenariul sumbru în care SUA lasă Europa singură în fața lui Putin. Cum se pregătește Rusia pentru război chiar sub ochii NATO
Adevarul.ro
Scenariul sumbru în care SUA lasă Europa singură în fața lui Putin. Cum se pregătește Rusia pentru război chiar sub ochii NATO
Omul care a calificat Portugalia în optimile Cupei Mondiale, omagiu emoționant pentru Diogo Jota: ”Vorbim despre el în fiecare zi. Ne dă putere să mergem mai departe în turneu”
Fanatik.ro
Omul care a calificat Portugalia în optimile Cupei Mondiale, omagiu emoționant pentru Diogo Jota: ”Vorbim despre el în fiecare zi. Ne dă putere să mergem mai departe în turneu”
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Elle.ro
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Afacerea pe care Brigitte Pastramă o deschide în India din toamnă: „Sper să fie un succes”
Stiri Mondene 11:19
Afacerea pe care Brigitte Pastramă o deschide în India din toamnă: „Sper să fie un succes”
Bogdan Vlădău rupe tăcerea după declarațiile controversate despre femei. „Nu m-aș fi așteptat niciodată la un asemenea val de ură”
Stiri Mondene 10:51
Bogdan Vlădău rupe tăcerea după declarațiile controversate despre femei. „Nu m-aș fi așteptat niciodată la un asemenea val de ură”
Parteneri
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
TVMania.ro
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Cod galben de grindină și vijelii în cea mai mare parte a țării. Prognoza pentru Capitală
ObservatorNews.ro
Cod galben de grindină și vijelii în cea mai mare parte a țării. Prognoza pentru Capitală
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Parteneri
Comenzile pentru Dacia Sandero Stepway au fost deschise, dar prețul de pornire e destul de piperat
GSP.ro
Comenzile pentru Dacia Sandero Stepway au fost deschise, dar prețul de pornire e destul de piperat
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
GSP.ro
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
Parteneri
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
Mediafax.ro
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Wowbiz.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Răsturnare șoc în cazul morții lui Radu Mărginean. Ce s-a descoperit la necropsie. Raportul medico-legal a fost finalizat
Wowbiz.ro
Răsturnare șoc în cazul morții lui Radu Mărginean. Ce s-a descoperit la necropsie. Raportul medico-legal a fost finalizat
Cutremur în România joi dimineața. Unde s-a resimțit seismul
Redactia.ro
Cutremur în România joi dimineața. Unde s-a resimțit seismul
Mișcare seismică de 6,2 în Indonezia! Anunțul autorităților
KanalD.ro
Mișcare seismică de 6,2 în Indonezia! Anunțul autorităților

Politic

Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Politică 02 iul.
Tribunalul București și CSM, după ce PNL a lăsat de înțeles că „pucista” Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”. Replica liberalilor lui Ilie Bolojan
Guvernul Bolojan a sesizat CCR după procesul deschis de Lia Savonea pentru salariile restante ale magistraților
Politică 02 iul.
Guvernul Bolojan a sesizat CCR după procesul deschis de Lia Savonea pentru salariile restante ale magistraților
Parteneri
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
ZiaruldeIasi.ro
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
El este jucătorul de la FCSB care e cel mai bun negociator. Și Gigi Becali trage din greu cu el. „E omul dracu, face avere”
Fanatik.ro
El este jucătorul de la FCSB care e cel mai bun negociator. Și Gigi Becali trage din greu cu el. „E omul dracu, face avere”
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar
Spotmedia.ro
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar