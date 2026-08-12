Reacția promptă a angajaților ambasadei

Angajații reprezentanței diplomatice au observat imediat pericolul și au reacționat prompt, reușind să stingă focul cu forțe proprii, înainte ca acesta să producă pagube majore clădirii sau să pună în pericol viețile celor aflați în interior, notează publicația elvețiană 20min.ch.

Pompierii elvețieni au ajuns la fața locului la scurt timp după apelul de urgență. Aceștia nu au mai fost nevoiți să intervină cu apă pentru stingerea flăcărilor, dar au asigurat o gardă de supraveghere pe perimetrul ambasadei, pentru a se asigura că nu există riscul unei reaprinderi din cauza vreunui focar ascuns.

Pagube materiale și o anchetă în desfășurare

Deși incidentul a provocat exclusiv pagube materiale minore la nivelul perimetrului, reprezentanții poliției au subliniat gravitatea actului intenționat. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Pe durata intervenției echipajelor de urgență, pietonii aflați în zona reprezentanței diplomatice au fost deviați temporar, pentru siguranța acestora.

În prezent, Poliția Cantonală din Berna, sub coordonarea directă a Parchetului, a deschis o anchetă oficială pentru a stabili circumstanțele exacte ale atacului. Autoritățile elvețiene au făcut un apel public pentru găsirea martorilor. Orice persoană care a observat mișcări suspecte în apropierea Ambasadei României luni după-amiază este rugată să contacteze autoritățile pentru a ajuta la identificarea și prinderea făptașilor.

Locul în care a izbucnit incendiul provocat la Ambasada României din Berna. Sursa foto: MAE.

MAE a confirmat un „dispozitiv incendiar improvizat”

„Ministerul Afacerilor Externe confirmă că luni, 10 august, un dispozitiv incendiar improvizat a fost plasat pe trotuar lângă gardul exterior de incintă al Ambasadei României din Confederația Elvețiană și a luat foc. Acesta a declanșat un incendiu de vegetație de mici proporții, care a fost stins de echipa ambasadei până la sosirea echipajelor de pompieri.

Nicio persoană din echipa misiunii diplomatice nu a fost rănită.

Incidentul este considerat de către autoritățile din Confederația Elvețiană ca făcând parte din categoria incidentelor minore, dar fiind în proximitatea unei ambasade a fost deschisa o anchetă. România colaborează cu autoritățile elvețiene în acest sens”, se arată într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe.

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