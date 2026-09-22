51 de case dintr-un complex de lux imaginat de un arhitect francez în Andorra au ars complet: cea mai ieftină costa 2.380.000 de euro

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Un incendiu devastator a distrus aproape complet complexul rezidențial de lux Querola d'Ordino din Andorra, proiectat de arhitectul francez Jean Nouvel, conform informațiilor transmise de Agència de Notícies Andorrana. Flăcările au izbucnit în noaptea de 21 septembrie 2026, dar, din fericire, nu au fost înregistrate victime, conform El Mundo.
Pentru a stinge focul și a preveni extinderea acestuia către o pădure din apropiere, 14 echipaje de pompieri, însumând 34 de salvatori, au intervenit la fața locului. În ciuda eforturilor, cele șapte clădiri ale complexului, aflate încă în faza de comercializare, au fost complet distruse. Cauza incendiului rămâne deocamdată necunoscută.
Complexul Querola, inaugurat oficial pe 5 iunie 2026, era considerat unul dintre cele mai exclusiviste proiecte imobiliare din parohia Ordino. Dezvoltat pe parcursul a aproape două decenii, acesta reprezenta o colaborare între Jean Nouvel, laureat al Premiului Pritzker, studioul Ribas & Ribas Arquitectes din Barcelona și arhitectul andorran Jordi Sala.
Cele 51 de locuințe din ansamblu aveau suprafețe generoase, între 345 și 690 de metri pătrați, iar unele erau dotate cu grădini spațioase. Prețurile pentru aceste proprietăți de lux variau între 2.380.000 și 6.250.000 de euro. Querola se remarca prin designul său modern, integrat perfect în peisajul montan al regiunii.