A fost panică în tabăra Empire Polo Club, sâmbătă, în jurul orei locale 2, după ce oamenii au auzit mai multe explozii, relatează CNN. Turiștii care s-au cazat aici pentru festivalul Coachella au trăit clipe de groază după ce au fugit din calea flăcărilor în toiul nopții.

La fața locului au intervenit patru autospeciale pentru a stinge focul. Potrivit pompierilor, nicio persoană nu a fost rănită.

Flăcările au distrus două rulote și clădirea în care fuseseră amplasate dușurile. Pentru moment, anchetatorii nu știu din ce motiv a izbucnit vâlvătaia.

Incendiul are loc la câteva zile după ce un muncitor care făcea pregătiri pentru organizarea festivalului Coachella.

Festivalul muzical Coachella a început vineri, 12 februarie, iar pe scenă a urcat rapperul Childish Gambino. Ariana Grande și Tame Impala sunt cap de afiș pentru concertele care au loc sâmbătă și duminică.

Printre artiștii care vor încinge atmosfera se numără Kacey Musgraves, Blackpink, Janelle Monáe, Los Tucanes De Tijuana, Bad Bunny, Khalid, Ella Mai, H.E și actorul Idris Elba, care este și respectat DJ.

sursă foto: captură video

WHAT IS GOING ON!!! THERE IS A HUGE FIRE AT THE COACHELLA MOBILE SHOWERS!!! #Coachella #Coachella2019 #FyreFestival pic.twitter.com/d0DrI4TJym

— Owen (@Odaddy24) April 13, 2019