HANDOUT - 18 February 2022, Portugal, ----: Smoke rises from a freighter in the Atlantic Ocean south of the Azores. A freighter carrying about 4000 German cars belonging to the Volkswagen Group caught fire, according to the Portuguese Navy. The 22 crew members had abandoned the almost 200-metre-long Felicity Ace and were brought to safety, a spokesperson told dpa on Friday. Photo: ---/Marinha Portugal/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits