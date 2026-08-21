UPDATE ora 8.40: Incendiul a fost stins complet după mai bine de două ore, a anunțat ISU Constanța. Focul a distrus o suprafață estimată la aproximativ 200 metri pătrați de materiale textile și materiale plastice.

Pompierii nu au oferit motivul izbucnirii incendiului.

Știrea inițială: Focul s-a manifestat generalizat la pupa navei și pompierii au venit prompt la fața locului. Nu au fost înregistrate victime.

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„Incendiu navă în Portul Midia, fără victime. Arde generalizat la pupa navei, aceasta transportă minereu. Intervenim cu 5 mașini de stingere, o autoscară, o autoplatformă, un CBRN, un SMURD și un SAJ”, a transmis ISU Constanța la ora 6.00.

Deocamdată nu se cunoaște cauza izbucnirii incendiului, dar aceasta va fi stabilită de specialiști.

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