Tehnica înșelătoare folosită de vânzătorii din Istanbul, demascată de doi vloggeri români: „Ne-au mințit în fața”

Vloggerii Yasmin și Alex au analizat prețurile recente din Istanbul și au povestit prin ce peripeție au trecut când au cerut tax refund într-un magazin.

Vloggerii de călătorie Yasmin și Alex au revenit la Istanbul, una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru români, pentru a descoperi cum s-a schimbat metropola turcă în ultimul timp. Deși prima surpriză plăcută a fost lipsa barierei lingvistice, experiența lor a inclus atât observații privind scumpirile din turism, cât și un incident neplăcut la cumpărături.

Noul lor episod publicat pe YouTube debutează în celebra Piață Taksim, un nod strategic de transport și punctul de plecare pentru majoritatea tururilor din oraș. Alegerea cazării s-a dovedit a fi extrem de practică: un hotel situat la doar două minute de mers pe jos de piață, rezervat la prețul de 55 de euro pe noapte, cu mic dejun inclus.

Această opțiune de buget este ideală pentru cei care doresc acces direct din aeroport, autobuzele lăsând călătorii chiar în centrul agitației urbane.

Atmosfera orașului rămâne una vibrantă, însă vloggerii au remarcat rapid o schimbare importantă la capitolul costuri. Istanbulul a devenit vizibil mai scump comparativ cu anii precedenți.

Pentru o conversie rapidă a prețurilor, regula generală aplicată de români este eliminarea unui zero din suma în lire turcești pentru a afla echivalentul aproximativ în lei.

Desertul tradițional, baclavaua, ajunge la circa 800 de lire pe kilogram (aproximativ 80 de lei). Sucurile răcoritoare variază între 7 și 16 lei, în timp ce o cafea ajunge la 22 de lei, tarife ce confirmă valul de scumpiri din metropolă.

Pe lângă încântarea oferită de gastronomie și atmosferă, călătoria celor doi a fost umbrită de o interacțiune tensionată într-un magazin. După ce au efectuat cumpărături de peste 100 de euro, au solicitat actele pentru recuperarea taxei (tax refund), însă angajații au refuzat, susținând că nu oferă acest serviciu.

Ulterior, Yasmin și Alex au observat că alți clienți străini prezentau pașapoartele și primeau documentele necesare. La revenirea în magazin, personalul a schimbat explicația, justificând refuzul prin pretinsa incapacitate de a vorbi limba engleză, deși cu doar câteva minute înainte comunicaseră fără probleme.

Refuzând să accepte o situație incorectă, vloggerii au returnat produsele, au așteptat stornarea banilor și au refăcut achiziția, de această dată primind actele legale.

Recomandarea lor fermă pentru toți turiștii care cheltuiesc peste 2.000 de lire într-un magazin este să verifice prezența siglei oficiale de tax refund și să insiste pentru drepturile lor.