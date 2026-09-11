Taxă nouă pentru camioane din iulie 2027: cât vor plăti șoferii de TIR pentru a circula pe unele drumuri din Franța

Camioanele de peste 3,5 tone care transportă mărfuri vor plăti, începând din 1 iulie 2027, o nouă taxă în regiunea franceză Grand Est. Așa-numita „eco-taxă” va fi aplicată pe drumuri care până acum erau gratuite, informează sr.de.

Nouă taxă pentru camioane din 2027, în Franța

Regiunea Grand Est, formată din Alsacia, Lorena și Champagne-Ardenne, va introduce de la 1 iulie 2027 o nouă taxă destinată în special camioanelor. Așa-numita „eco-taxă” se va aplica tuturor vehiculelor cu masa de peste 3,5 tone care transportă mărfuri.

Taxa va fi percepută pe autostrăzi care până acum erau gratuite, precum și pe drumurile naționale, cunoscute în Franța drept „Routes Nationales”.

Camioanele care circulă în mod regulat în regiunea Grand Est vor trebui să fie echipate cu o cutie electronică pentru plata taxei. În cazul celor care folosesc ocazional aceste drumuri, plata se va putea face prin intermediul unei aplicații.

Șoferii care utilizează aplicația vor trebui să introducă traseul planificat.

Tariful va fi de 15 cenți pe kilometru

Prin introducerea eco-taxei, autoritățile vizează inclusiv traficul de deviere provenit din Germania. După introducerea taxei pentru camioane în Germania, numeroase vehicule de mare tonaj aleg drumuri care fie sunt gratuite, fie circulă pe sectoare de autostradă fără taxă „Péage”. Tariful pentru noua taxă va fi, în medie, de aproximativ 15 cenți pe kilometru.

Companiile din transport și agricultură protestează față de măsură. Acestea susțin că noua taxă va distorsiona condițiile de concurență și că, în plus, costurile suplimentare vor duce la creșterea prețurilor plătite de consumatori.

În Alsacia va fi introdus și R-Pass

Separat de eco-taxă, Alsacia va introduce de la 1 ianuarie 2027 așa-numitul R-Pass.