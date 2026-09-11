Reacția Ramonei Gabor, după ce i s-a spus să nu uite de unde a plecat. Sora Monicăi Gabor locuiește în Dubai

Ramona Gabor a reacționat la un comentariu primit în mediul online, după ce o urmăritoare i-a transmis să nu uite de unde a plecat. Sora Monicăi Gabor a vorbit despre trecut, schimbare și evoluție și a explicat de ce reinventarea nu înseamnă să îți uiți originile.

Ramona Gabor este activă în mediul online și interacționează cu cei care îi urmăresc activitatea. Recent, sora Monicăi Gabor a ales să răspundă unui comentariu care i-a atras atenția. „Nu uita de unde ai plecat”, i-a transmis una dintre urmăritoarele sale. Ramona Gabor a explicat că, în opinia ei, a-ți aminti de trecut nu înseamnă să rămâi prins în el.

Vedeta a vorbit despre parcursul personal și despre dreptul fiecărei persoane de a se schimba și de a-și construi viața pe care și-o dorește. „A nu uita de unde ai plecat, nu înseamnă că trebuie să rămâi blocat în trecut. Înseamnă doar să recunoști drumul pe care l-ai parcurs”, a transmis Ramona Gabor.

„Ai acum dreptul să îți faci viața exact cum îți dorești”

Ramona Gabor și-a continuat mesajul cu o idee despre schimbare și despre felul în care oamenii își pot construi un alt drum. „Dacă nu ești mulțumit de persoana care erai în trecut, ai acum dreptul să îți faci viața exact cum îți dorești”, a mai spus Ramona Gabor.

Sora Monicăi Gabor a transmis, astfel, că trecutul poate fi privit ca parte a parcursului personal, fără ca acesta să definească în totalitate prezentul. În mesajul său, Ramona Gabor a făcut referire și la oamenii pe care îi considerăm de succes, subliniind că și aceștia au avut un punct de plecare și propriul lor drum până la situația în care se află astăzi.

Ramona Gabor: „Reinventarea nu este falsitate, este evoluție”

În descrierea videoclipului în care a vorbit despre aceste lucruri, Ramona Gabor a abordat și ideea de reinventare.

„Reinventarea nu este falsitate, este evoluție. A te schimba nu înseamnă că uiți cine ești, ci că alegi să crești”, a scris aceasta.