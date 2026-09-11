What's Up și soția lui, Micky, au participat la Asia Express 2026, însă ei au fost prima echipă eliminată din show-ul de la Antena 1, iar odată întors acasă el a vorbit despre experiența prin care a trecut.

Pe numele lui real Marius Ivancea, artistul a afirmat că Asia Express este o emisiune care din fața televizoarelor nu pare atât de grea, însă odată ce a ajuns în show el și-a dat seama că lucrurile sunt mult mai grele, de fapt.

„De neuitat și de nerepetat. Pentru că de acasă, privind, e foarte ușor să comentezi: «Doamne, făceam, dregeam»... Când ajungi acolo, realizezi că Asia Express nu e o glumă, Asia Express e reală! În primul rând, să vorbesc o oră și jumătate cu un om într-o limbă pe care nu o cunosc... Mă ia de n-am aer! Glumim, râdem, dar cât să râdem, 10-15 minute? De ce să vorbesc o oră și jumătate în Uzbekistan când eu nu știu nici română bine?

Dacă nu era soția mea, nu prindeam cazare, nu prindeam mașină. Are dulceața ei când le vorbește, nu știu ce le face, îi hipnotizează. A făcut rost de transport, de cazare, de mâncare... Eu am fost cărăuș. Am cărat bagaje. Ea, fiind micuță, 1,59 metri, 47 de kile, a trebuit să care în față bagajele și în spate bagajele mele”, a spus What's Up pentru Click.

Apoi, cântărețul s-a contrazis singur și a afirmat că și-ar dori să revină la Asia Express, deoarece experiența este una foarte frumoasă și de neuitat.

„Aș repeta-o cu toată inima! Este ceva de neuitat. Am glumit și eu acum la început de discuție, dar e ceva foarte frumos. Ne scoate, în primul rând, pe toți din zona noastră de confort. Pentru că noi, la un moment dat, ne obișnuim cu binele și cu prea binele. Și, când totul e bine, îți mai dă Dumnezeu câte un fulger în viață prin Asia Express”, a adăugat Marius Ivancea pentru sursa citată.

Fostul concurent de la Asia Express 2026 a vorbit și despre problemele de sănătate pe care le are, dezvăluind motivul pentru care a refuzat să participe la „Poftiți pe la noi”, emisiune difuzată tot de Antena 1.