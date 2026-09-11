Andreea Bălan este recunoscută pentru disciplina și principiile pe care le aplică atât în carieră, cât și în viața personală. Cântăreața acordă o atenție deosebită educației celor două fiice ale sale, Ella și Clara. Artista a stabilit o limită clară în propria casă și refuză categoric să le ofere fetițelor un telefon.

Chiar dacă micuțele o contactează pe parcursul zilei atunci când este plecată la filmări, concerte sau evenimente, legătura se face prin intermediul bunicii lor, întrucât artista nu este de acord ca ele să dețină propriile telefoane.

Avertismentul Andreei Bălan: „O să le distrugă mintea!”

Decizia Andreei Bălan vine din dorința de a le oferi o copilărie echilibrată, departe de tentația rețelelor de socializare. Artista a mărturisit că fiica ei cea mare este singura din clasă care nu are un telefon mobil, însă au agreat împreună momentul în care va primi primul dispozitiv.

„Da, m-a sunat Clara, cea mică. «Mami, unde ești? Când vii acasă?». Asta după ce ne-am despărțit acum trei ore. Adică le-am luat de la școală și a venit mama, ne-am întâlnit, mi-a adus ținuta de eveniment și ele s-au dus acasă. Dar între timp m-au sunat de pe telefonul lui buni. Atenție că ele nu au telefon, trebuie să specific asta!”, a declarat Andreea Bălan pentru Spynews.ro.

Vedeta s-a arătat îngrijorată de ușurința cu care alți părinți oferă acces nerestricționat la tehnologie copiilor de clasă primară.

„Este singura din clasă care nu are telefon. În clasa a cincea i-am zis că-i dau, acum a trecut clasa a patra. A înțeles că va avea toată viața telefon, că e doar o chestiune de timp, mai durează un an de zile. Când intră la gimnaziu, da. Mie mi se pare ireal cum toți copiii la vârstă atât de fragilă... adică chiar și la Clara în clasă, deci clasa întâi, au foarte mulți telefoane. Și când ajung la școală, în pauze, ei stau și dau scroll. Asta o să le distrugă mintea! Dar în fine, nu-i treaba mea, e treaba părinților”, a completat cântăreața pentru sursa menționată mai sus.

Cum s-a schimbat viața Andreei Bălan alături de Victor Cornea după căsătorie

Pe lângă abordarea sa privind creșterea copiilor, Andreea Bălan a vorbit și despre viața de familie de după nuntă. În primăvara acestui an, artista și jucătorul de tenis Victor Cornea și-au oficializat relația la Starea Civilă, după care au ajuns și la altar.