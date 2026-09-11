O mină abandonată de azbest din China a devenit o atracție turistică la aproape 100 de ani după ce a fost părăsită

Shimian, un fost centru al extracției de azbest din provincia Sichuan, China, s-a reinventat în 2026, transformând minele abandonate în muzee și fabricile vechi în atracții turistice moderne.

Comitatul Shimian, ascuns în munții spectaculoși din provincia Sichuan, a reușit o reconversie impresionantă a trecutului său industrial, relatează publicația CGTN News.

Cunoscut istoric drept locul unde Armata Roșie a traversat râul Dadu în anul 1935, regiunea a devenit ulterior celebră la nivel național datorită descoperirii unor zăcăminte uriașe de azbest.

În perioada de maximă expansiune economică de după fondarea Republicii Populare Chineze, exploatarea minieră din Shimian furniza nu mai puțin de 60% din producția totală de azbest a țării, aducând o contribuție esențială la primele etape ale industrializării chineze.

Resursele minerale s-au dovedit însă finite. Pe măsură ce zăcămintele de azbest s-au epuizat treptat, iar vechiul model economic bazat pe industrie grea s-a stins, comunitatea din Shimian s-a aflat în fața unei decizii critice privind viitorul regiunii. În loc să abandoneze uzinele sau să lase spațiile industriale să se dărâme, autoritățile locale au ales să recicleze patrimoniul industrial și să-l transforme într-o destinație turistică plină de viață.

Vechea mină de azbest a fost reconvertită într-un muzeu fascinant, care readuce la viață memoria muncii și traiul comunităților de mineri din deceniile trecute. Vizitatorii pot descoperi amintirile erei industriale prin expoziții tematice și spații conservate cu atenție.

Adevărata atracție a proiectului de reconversie este cartierul cultural amenajat în perimetrul fostei uzine. Clădirile în care funcționau odinioară căminele muncitorești au fost reabilitate și transformate într-un ansamblu modern cu design industrial-șic.