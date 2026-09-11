O destinație populară printre români a scumpit biletele de feribot cu aproape 20%. Hotelierii critică decizia

Sezonul turistic din Sicilia se prelungește până în noiembrie, dar călătoriile către insulele mici devin mai scumpe. Biletele de feribot s-au scumpit cu 18%.

Sezonul turistic din Sicilia nu se mai încheie la finalul lunii august, numărul rezervărilor rămânând ridicat până în luna noiembrie. Totuși, turiștii care aleg să viziteze insula în această perioadă se confruntă cu o majorare neașteptată a costurilor de transport.

Perioada de după vârful sezonului estival devine din ce în ce mai importantă pentru industria turistică din Sicilia, conform datelor publicate de cotidianul italian La Repubblica. Temperaturile din septembrie și din lunile de toamnă sunt mult mai suportabile decât canicula din iulie și august, iar fluxul redus de vizitatori le permite turiștilor să exploreze stațiunile și obiectivele istorice într-o atmosferă mult mai relaxată.

Rezervările constante pentru lunile septembrie, octombrie și chiar noiembrie arată o tendință clară de extindere a sezonului. Sicilia încearcă astfel să transforme ceea ce era odinioară finalul de sezon într-o perioadă turistică strategică și extrem de căutată de călătorii străini.

Vacanța în regiune vine însă și cu un cost suplimentar semnificativ pentru cei care doresc să exploreze insulele mai mici din jurul Siciliei. Începând cu data de 10 septembrie, tarifele pentru cursele de feribot și pentru navele rapide au fost majorate cu 18%.

Această scumpire influențează direct bugetul total de călătorie. Pe lângă cheltuielile tradiționale pentru cazare și masă, turiștii trebuie să aloce sume considerabil mai mari pentru biletele de transport maritim, un factor critic mai ales pentru persoanele care aleg să părăsească insula principală sau care călătoresc însoțite de un autoturism.

Majorarea tarifelor de transport este privită cu o îngrijorare profundă de operatorii din turismul local, în special de proprietarii de spații de cazare de pe insulele mici.

Transportul maritim reprezintă singura cale de acces atât pentru turiști, cât și pentru aprovizionarea zilnică a spațiilor de cazare și a restaurantelor.