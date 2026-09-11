Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, prognoza pentru perioada 14 septembrie-12 octombrie 2026. Specialiștii anunță caniculă și temperaturi de până la 36 de grade Celsius vineri, 11 septembrie, în vestul și sud-vestul țării, iar în șase județe va fi disconfort termic accentuat. Din 12 septembrie însă vremea se răcește în mare parte din România și sunt așteptate ploi torențiale, grindină și vijelii.

Cum va fi vremea în săptămâna 14-21 septembrie 2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Cum va fi vremea în săptămâna 21-28 septembrie 2026

Temperaturile medii se vor situa ușor peste cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Cum va fi vremea în săptămâna 28 septembrie-5 octombrie 2026

Temperatura medie aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, potrivit ANM.

Cum va fi vremea în săptămâna 5-12 octombrie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval, vor fi apropiate de cele normale, la nivelul întregii țări.