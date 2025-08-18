Ministerul Educației a precizat că David a avut „două idei principale, complementare”, de transmis elevilor.

„Prima idee vizează măsurile de criză pe care este nevoit să le ia, cu impact şi asupra redimensionării sistemului de burse. Nimeni nu doreşte aceste măsuri şi nimeni nu le-ar fi luat în această formă, în condiţii de normalitate fiscal-bugetară. Însă fără aceste măsuri, începerea anului şcolar cu salarii şi burse devine imposibilă. Ministrul a accentuat faptul că, în condiţii de normalitate, aceste măsuri nu s-ar fi luat astfel, deşi, spre exemplu, coordonarea între bursele de rezilienţă şi cele de merit trebuia oricum analizată. În condiţiile prezente de criză au fost păstrate bursele sociale (în diverse forme, inclusiv pentru mamele minore), cele tehnologice şi – într-o formă nouă – bursele de merit”, se arată în comunicat,

„De asemenea, au putut fi protejate premiile la olimpiadele naţionale şi internaţionale. Odată depăşită criza fiscal-bugetară, se pot rediscuta procentul şi o subcategorie a burselor de merit, care să se refere direct şi la câştigătorii olimpiadelor naţionale şi internaţionale”, a adăugat Ministerul.

Ministrul David a adăugat că „pentru a pregăti și momentul post-criză și a aduce un angajament optimist în domeniu” peste 1.500 de specialiști sunt implicați în elaborarea programelor liceale.

De asemenea, „elevii sunt încurajați să se implice și în stimularea pilotării unor planuri-cadru alternative și descentralizate, care pot ajuta nu doar la o educație mai personalizată în beneficiul lor, ci și la stabilizarea normelor titularilor și chiar ale suplinitorilor în aceste școli”.

Amintim că primul pachet pentru reducerea deficitului bugetar, pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament și care a intrat în vigoare la 1 august, conține câteva măsuri care vor afecta inclusiv elevii, adică bursele acestora.

Pe 12 august, ministrul David a spus că dacă Guvernul Bolojan nu adoptă măsurile pentru reducerea deficitului bugetar, nu vor mai fi bani pentru burse și salarii. Declarația a venit după ce sindicaliștii din Educație i-au cerut demisia și au amenințat cu boicotarea începerii anului școlar. Apoi s-a referit și la varianta demisiei: „Demisia mea s-a cerut de la începutul primului mandat, cu planurile-cadru, continuă acum și mereu am spus că, dacă dacă demisia mea ar fi rezolvat problemele, cu plăcere mi-aș fi depus-o”.

Măsurile luate de Executiv au ca scop reducerea cheltuielilor statului, după ce anul trecut România a avut cel mai mare deficit din Europa, de 9,3% din PIB.

