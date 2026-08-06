Valul de căldură continuă în România. Cod roșu de caniculă în șapte județe și avertizări de furtuni puternice

Meteorologii anunță că joi, 6 august, valul de căldură va fi intens în cea mai mare parte a țării. Vineri, 7 august, acesta va diminua ca intensitate în nord-vest, centru și local în est, iar sâmbătă, 8 august, se va restrânge către vest și sud. „În majoritatea zonelor va fi caniculă, disconfort termic accentuat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități”, transmite ANM.

Temperaturile maxime de joi se vor situa între 29 de grade în estul și sud-estul Transilvaniei și nord-vestul Munteniei și 40-41 de grade în Câmpia de Vest. Vineri și sâmbătă, valorile termice vor scădea treptat, însă temperaturi maxime de 35-36 de grade vor mai fi în sud-vest și sud. Nopțile vor fi tropicale în regiunile sudice și izolat în restul țării, cu minime cuprinse între 20 și 24 de grade.

Cod roșu de caniculă în vest: temperaturile ajung la 41 de grade

Pentru intervalul 6 august, ora 10:00 – 7 august, ora 10:00, ANM menține codul roșu de caniculă pentru județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin.

„În județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin, valul de căldură intens va persista și vor fi temperaturi extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii august”, precizează meteorologii. Temperaturile maxime vor ajunge la 37-39 de grade în județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj și la 39-41 de grade în Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin.

Ploi torențiale, grindină și vijelii în 39 de județe și București. Harta zonelor care rămân sub alertă de căldură extremă până sâmbătă

Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de până la 24-25 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în Dealurile de Vest.

Cod portocaliu de caniculă inclusiv în București

În perioada 6 august, ora 10:00 – 7 august, ora 10:00, este în vigoare cod portocaliu pentru Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei.

În aceste regiuni va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. „Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități”, arată ANM.

Local, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de 20-22 de grade, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în dealurile Moldovei.

De asemenea, ANM emis cod galben pentru Dobrogea, nordul și estul Munteniei și estul Transilvaniei, valabil până pe 7 august, ora 10:00. Joi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29-30 de grade în estul și sud-estul Transilvaniei și 36-37 de grade în Muntenia. Pe alocuri, noaptea va fi tropicală, cu minime de 20-24 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate pe litoral.

Furtuni, vijelii și grindină în mai multe regiuni ale țării

Pe lângă temperaturile extreme, meteorologii au emis avertizări de instabilitate atmosferică.

Pentru joi, 6 august, între orele 12:00 și 23:00, este valabil un cod galben de furtuni pentru Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, sudul Moldovei și cea mai mare parte a Munteniei.

Ploi torențiale, grindină și vijelii în 39 de județe și București. Harta zonelor care rămân sub alertă de căldură extremă până sâmbătă

În aceste zone sunt prognozate intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h și local de peste 80 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge în intervale scurte de timp la 15-20 l/mp, iar în zonele montane, izolat, la 30-50 l/mp.

Cod portocaliu de vijelii și ploi torențiale

Tot joi, între orele 12:00 și 23:00, a fost emis cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată pentru nordul Moldovei, Maramureș, Oltenia, jumătatea estică a Transilvaniei, vestul Munteniei și local în Carpații Orientali și Meridionali.

Fenomenele vizate sunt intensificări puternice ale vântului, vijelii cu rafale de 70-90 km/h, averse torențiale, grindină de dimensiuni medii și posibil mari, precum și descărcări electrice. „În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 25…40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp”, informează ANM.

Canicula continuă și vineri în sud-vestul țării

Pentru intervalul 7 august, ora 10:00–8 august, ora 10:00, meteorologii mențin avertizările de temperaturi ridicate. Un cod galben de caniculă va fi valabil pentru Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, sudul și vestul Olteniei, sud-vestul Transilvaniei și centrul Crișanei.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 și 37 de grade, iar cele minime între 20 și 24 de grade, ceea ce va favoriza apariția nopților tropicale.

Ploi torențiale, grindină și vijelii în 39 de județe și București. Harta zonelor care rămân sub alertă de căldură extremă până sâmbătă

O avertizare cod portocaliu de căldură extremă rămâne în vigoare pentru Banat și sudul Crișanei, unde temperaturile maxime vor ajunge la 35-38 de grade Celsius.

Noi furtuni sunt prognozate vineri în aproape toată țara

Pentru 7 august, între orele 12:00 și 23:00, ANM a emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și nordul Munteniei.

Ploi torențiale, grindină și vijelii în 39 de județe și București. Harta zonelor care rămân sub alertă de căldură extremă până sâmbătă

Sunt prognozate intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h, local peste 80 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni.

Cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 l/mp, iar pe arii restrânse la peste 40-60 l/mp.

Vezi lista completă a localităților aflate în calea furtunilor

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