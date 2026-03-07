Rusia, cel mai mare furnizor de petrol al Indiei

„India nu a depins niciodată de permisiunea vreunei țări pentru a cumpăra petrol rusesc”, a declarat guvernul indian.

Rusia este în continuare principalul furnizor de petrol brut al Indiei, iar importurile din această țară au continuat și în februarie 2026. După 2022, achizițiile au crescut semnificativ, pe fondul sancțiunilor impuse Rusiei de către Occident în urma războiului din Ucraina, ceea ce a dus la reduceri substanțiale de prețuri pentru petrolul rusesc.

Oficialii indieni au precizat că, în ciuda tensiunilor din zona Strâmtorii Ormuz, cauzate de conflictul dintre Iran, SUA și Israel, aprovizionarea energetică a țării rămâne stabilă. În plus, rețeaua de importuri de petrol a fost diversificată de la 27 la 40 de țări, asigurând astfel mai multe rute de aprovizionare.

Rezerve strategice și capacitate de rafinare

India dispune, în prezent, de peste 250 de milioane de barili de petrol brut și produse petroliere în rezervele sale strategice, suficiente pentru a acoperi consumul pentru aproximativ șapte-opt săptămâni. Capacitatea de rafinare a țării, de 258 de milioane de tone metrice pe an, depășește cererea internă, ceea ce contribuie la securitatea energetică a Indiei, în ciuda fluctuațiilor pieței globale.

SUA și relațiile comerciale cu India

În februarie, administrația Trump a renunțat la o taxă de 25% pe exporturile indiene, ca parte a unui acord comercial interimar. Inițial, Washingtonul a invocat ceea ce a numit „angajamentul” Indiei de a înceta achiziționarea de petrol rusesc.

Totuși, acest angajament nu a fost menționat în declarația comună, iar guvernul indian nu a confirmat sau infirmat existența lui, reiterând că achizițiile de petrol sunt dictate de interesul național.

Potrivit The Moscow Times, prețurile globale ale petrolului au crescut cu 8,5% vineri și cu aproape 30% pe parcursul săptămânii, după ce președintele american Donald Trump a declarat că doar „capitularea necondiționată” a Iranului ar putea pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

În acest context, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat că administrația sa analizează posibilitatea ridicării sancțiunilor impuse asupra petrolului rusesc.