Autoritățile indiene au demarat construirea de buncăre în statele Kashmir și Jammu pentru oamenii care locuiesc la granița cu Pakistanul, după ce, în noaptea de miercuri spre joi, a avut loc un schimb intens de focuri de artilerie între forţele terestre indiene şi pakistaneze.

Între timp, starea de urgență a fost declarată în orașul Karachi din Pakistan, relatează The Sun.

Autoritatea Civilă de Aviație din Pakistan au anunțat că a fost închis spațiul aerian pentru toate zborurile comerciale, pe fondul escaladării tensiunilor cu India.

Mai mult, premierul pakistanez Imran Khan a avertizat despre pericolul unui conflict nuclear cu India, în contextul în care un pilot indian, care a fost capturat de forțele de securitate, a fost nevoit să mulțumească armatei Pakistanului pentru că l-a salvat de furia mulțimii.

Declarația oficialului pakistanez vine după ce autoritățile de la Islamabad au capturat un pilot indian, iar aviația indiană a doborât un avion militar pakistanez.

Pe rețelele de socalizare au fost distribuite imagini în care comandorul de aviație Abhinandan Varthaman, pilotul indian capturat, apare rănit. Bărbatul a spus că este îngrijit de armata pakistaneză și că se așteaptă ca ofițerul pakistanez să aibă parte de același tratament din partea armatei indiene.

Vă avertizăm! Urmează imagini șocante!

Într-un alt clip, pilotul apare în timp ce este bătut și interogat la o bază aeriană din Pakistan.

ThankGod that Pakistan Army reached in time and saved the life of #indianPilot. The local Kashmiris were In no mood to spare him. pic.twitter.com/i37z3D0k1O

— Mumtaz Hayat Maneka (@Mumtazz_Maneka) February 27, 2019