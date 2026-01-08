În timp ce duc împotriva Ucrainei cea mai sângeroasă agresiune militară de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace (1939 – 1945) și se dedau unui război hibrid împotriva Occidentului, reprezentanții regimului de la Moscova acuză Statele Unite de un „act de piraterie” în urma confiscării unui petrolier care încalcă sancțiunile impuse Rusiei, Iranului și Venezuelei.

Petrolierul a fost confiscat în Atlanticul de Nord, cu ajutorul Marii Britanii, în baza unui mandat emis de o instanță federală din Statele Unite. Deținut de o companie înregistrată în Panama și plecat din Iran către Venezuela sub pavilionul Guyanei, petrolierul a fost urmărit timp de două săptămâni după ce nu a reușit să evite blocada impusă de armata americană în Caraibe și s-a reorientat către Atlanticul de Nord în intenția de a ajunge la Murmansk, în Rusia.

În încercarea de a evita confiscarea, Moscova a redenumit petrolierul în Marinera, sub pavilionul Rusiei, și a făcut o solicitare diplomatică pentru oprirea operațiunii. În plus, a trimis un submarin și alte nave militare pentru a-l escorta, dar în van.

La Moscova, deputații acoliți Kremlinului sunt furioși. Aleksei Juravliov a cerut scufundarea „unor nave americane din Garda de Coastă” pentru a „opri Statele Unite”, care, în opinia lui, „se bucură de un fel de euforie a impunității după operațiunea specială din Venezuela” soldată cu capturarea lui Nicolas Maduro, un fost aliat al Rusiei judecat acum pentru narcoterorism.

Un alt deputat, Andrei Guruliov, a susținut că operațiunea de confiscare a petrolierului M/V Bella 1 face parte din pregătirile Occidentului pentru un război major. El a cerut armatei ruse să distrugă „logistica inamicului” prin toate mijloacele necesare, inclusiv prin atacuri cu așa-zisele rachete Oreșnik.

„Ce ne împiedică să atacăm, de exemplu, Rheinmetall, care produce muniție pentru Ucraina? Nimic nu ne oprește”, a declarat deputatul rus, un fost comandant militar.

Operat de echipaj rusesc, petrolierul M/V Bella 1 a fost sancţionat de Statele Unite în 2024 din cauza faptului că a transportat mărfuri pentru gruparea teroristă Hezbollah, susținută de Iran. Potrivit postului american de televiziune CBS, agențiile de informații americane cred că fosta „Bella 1” și actuala „Marinera” ar putea transporta nu petrol, ci sisteme portabile de apărare aeriană de origine iraniană sau rusă.

Paza de Coastă a SUA a declarat miercuri că a interceptat separat un alt petrolier din flota-fantomă care se află sub sancţiuni, M Sophia, într-o operaţiune desfăşurată în Caraibe.

Bloggerul rus pro-război Mihail Zvinciuk afirmă că decizia de schimbare a pavilionului navei sub jurisdicţia Rusiei cu puţin timp înainte de confiscarea acesteia a pus regimul de la Moscova într-o poziţie extrem de incomodă.

Datele din registru analizate de New York Times arată că cel puţin alte trei petroliere care au operat în apele venezuelene în ultimele săptămâni au fost rebotezate sub pavilionul Rusiei. Această mişcare ar putea complica relaţiile dintre Moscova şi Washington într-un moment în care președintele american Trump şi-a manifestat frustrarea faţă de liderul rus Vladimir Putin din cauza faptului că nu acceptă pacea și continuă războiul împotriva Ucrainei.

