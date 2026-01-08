De la Bella și Hezbollah, la Marinera și Iran

La jumătatea distanței dintre Islanda și Marea Britanie, Garda de Coastă a SUA a abordat și a sechestrat miercuri după-amiază petrolierul sub pavilion rusesc „Marinera”. Cu doar o săptămână mai devreme, petrolierul naviga sub pavilion guyanez și se numea „Bella 1”.

Nava se află sub sancțiuni americane din 2024. Motivul: Potrivit unor surse americane, proprietarul său, „Louis Marine Shipholding” din Panama, ar fi transportat mărfuri pentru gruparea teroristă Hezbollah. Gruparea primește sprijin masiv din partea Iranului și atacă în mod repetat Israelul din Liban.

Sirianul din Emirate

Documentele contractuale interne dezvăluie numele bărbatului din spatele companiei de petroliere, Bakri Mohamad Altounaji, cetățean sirian, născut pe 9 august 1997, așa cum este indicat într-un permis de ședere pentru Emiratele Arabe Unite găsit online. Conform permisului, acesta locuiește în Emiratele Arabe Unite cel puțin din iunie 2022.

Documentele interne obținute de Bild dovedesc că petrolierul a fost folosit anterior de companii apropiate regimului de la Teheran. O factură de la începutul anului 2024 arată că „Bella 1” a fost, printre altele, în serviciu pentru „Onden General Trading LLC”.

Comerț ilegal și livrările de drone

Compania, cu sediul în zona de liber schimb a Emiratelor Arabe Unite, a fost fondată în 2023 și, potrivit Departamentului Trezoreriei SUA, aparține unei rețele care facilitează comerțul ilegal și livrările de drone pentru armata iraniană. Prin urmare, se află pe o listă de sancțiuni americane din aprilie 2024.

Potrivit postului american de televiziune CBS, agențiile de informații americane cred că fosta „Bella 1” și actuala „Marinera” ar putea transporta nu petrol, ci sisteme portabile de apărare aeriană de origine iraniană sau rusă.

Din Iran spre Rusia?

Nava a fost ancorată în Iran în august și a fost observată acolo în imagini din satelit. Apoi a dispărut din nou de pe radar la scurt timp după ce a plecat, înainte de a fi observată în Marea Mediterană în toamnă și din nou în decembrie, când a intrat în Caraibe.

Rusia și Iranul au o istorie de cooperare militară. De exemplu, Teheranul l-a sprijinit pe Putin în războiul împotriva Ucrainei cu livrări de drone. Mai mult, în ianuarie 2025, cele două țări au convenit asupra unei cooperări militare și economice pentru următorii 20 de ani.

Timp de 2 săptămâni, petrolierul a dispărut de pe radar, oprindu-și transponderul pentru a evita să fie urmărit, înainte de a reapărea în Atlanticul de Nord pe 1 ianuarie sub un nume nou și cu steagul rusescm aparent în drum spre Rusia.

În același timp, Marina Rusă a trimis un submarin și două nave de război pentru a intercepta petrolierul, probabil pentru a-l escorta în Rusia. Însă, între timp, avusese loc operațiunea americană.

Nou punct de tensiune

Ieri, Moscova a cerut eliberarea cetățenilor ruși aflați la bordul petrolierului. Situația creează un nou punct de tensiune între Washington și Moscova, pe fondul aplicării sancțiunilor americane împotriva transporturilor de petrol. Incidentul vine la doar câteva zile după o operațiune americană de mare amploare în Venezuela, în care autoritățile SUA au intervenit direct împotriva regimului de la Caracas.

Duminică, 4 ianuarie 2026, liderul venezuelean Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați de trupa Delta a Statelor Unite și sunt judecați în New York, sub cinci capete de acuzare, printre care și narcoterorism.

