Billy Long (70 de ani), fost congresmen de Missouri, a insinuat că Islanda ar putea deveni al 52-lea stat american, iar el va fi guvernatorul insulei.

Gluma nu le-a picat bine islandezilor, în condițiile în care președintele american Donald Trump a lansat ideea transformării Canadei în al 51-lea stat al Statelor Unite și și-a intensificat de la începutul acestui an presiunile pentru a obține controlul asupra Groenlandei.

Ministerul islandez de Externe a cerut explicaţii Ambasadei SUA la Reykjavik în legătură cu comentariile lui Billy Long. „Ministerul Afacerilor Externe a contactat Ambasada Statelor Unite în Islanda pentru a verifica veridicitatea acestor declaraţii”, a transmis joi pentru Politico Ministerul Afacerilor Externe al Islandei.

Întrebat despre insinuarea referitoare la „Islanda al 52-lea stat” american, liderul majorităţii din Senat, John Thune, de origine norvegiană, a spus că fostul său coleg „probabil se distra” şi că personal „nu ar da prea multă importanţă” acestui lucru.

Peste 4.000 de persoane au semnat până vineri o petiţie de înlocuire a ambasadorului american desemnat în Islanda. „Declaraţiile lui Billy Long sunt jignitoare pentru Islanda şi islandezi, care au fost nevoiți să lupte pentru libertatea lor şi au fost întotdeauna prieteni ai Statelor Unite”, afirmă semnatarii petiției.

„Îi cerem (ministrului de externe – n.r.) Katrin Gunnarsdottir să respingă numirea lui Billy Long în funcţia de ambasador în Islanda şi să solicite Statelor Unite să numească o altă persoană, care să manifeste mai mult respect faţă de Islanda şi islandezi”, solicită ei.

La rândul lui, Billy Long a prezentat scuze. „Nu s-a întâmplat nimic grav. Eram cu oameni pe care nu i-am mai văzut de trei ani, iar ei glumeau pe seama faptului că Jeff Landry ar putea fi guvernatorul Groenlandei. Au început să glumească pe seama mea şi, dacă acest lucru a jignit pe cineva, îmi prezint scuze”, a răspuns ambasadorul desemnat într-un articol publicat în Arctic Today.

Jeff Landry, guvernatorul republican al statului Louisiana, a fost numit la sfârșitul anului trecut în postul de emisar special al Statelor Unite pentru Groenlanda. Guvernatorul Lousianei i-a mulţumit lui Trump pentru misiunea pe care i-a încredințat-o și s-a angajat să facă din Groenlanda „parte a Americii”.

Billy Long a fost nominalizat recent pentru funcţia de ambasador în Islanda, după 12 ani ca ales de Missouri în Camera Reprezentanților din Congresul SUA.

