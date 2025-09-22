Cele mai multe cazuri au fost raportate în București (10), urmat de județele Galați (5) și Brăila (3).

Alte județe afectate sunt Alba, Dolj, Ilfov, Iași, Prahova, Sălaj, Timiș, Teleorman, Tulcea, Vâlcea și Vrancea, fiecare cu câte un caz, cu excepția Timișului care a înregistrat două cazuri.

Majoritatea cazurilor (15) au fost înregistrate la persoane între 70-79 de ani. Alte grupe de vârstă afectate sunt 60-69 ani (4 cazuri), 50-59 ani (6 cazuri) și peste 80 de ani (2 cazuri). S-au raportat și cazuri izolate în grupele de vârstă 10-19 ani, 30-39 ani și 40-49 ani.

În contextul acestei situații, INSP recomandă populației să ia măsuri de protecție. Specialiștii îi îndeamnă pe români:

să evite expunerea la țânțari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi;

să utilizeze substanțe chimice repelente pentru țânțari;

să împiedice pătrunderea țânțarilor în casă (prin plase de protecție la ferestre);

să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei;

să îndepărteze recipientele de apă stătută și gunoiul menajer din gospodărie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE